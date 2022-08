Des gorilles inventent un son unique pour vocaliser et interpeler leurs soigneurs

Nous sommes nombreux à rêver de pouvoir communiquer avec notre labrador ou notre matou, et nous inventons tous un langage particulier pour nous adresser à nos amis poilus, persuadés qu’ils nous comprennent parfaitement, et que nous sommes capables de déchiffrer le moindre petit remuement de queue. Mais des scientifiques se penchent très sérieusement sur la question de la communication avec les animaux, et particulièrement avec certaines espèces de singes, connus pour leur intelligence stupéfiante. Une équipe de l’Université de Géorgie a publié les résultats d’une expérience laissant penser que certains gorilles peuvent créer de nouveaux sons pour communiquer spécifiquement avec les humains…

L’expérience en question

Sous le regard de l’anthropologue Robert Salmi et son équipe, huit gorilles ont été placés dans trois cas de figure différents :

Dans le premier cas, les animaux étaient en présence du soigneur, sans pouvoir le toucher.

Dans le second, des aliments étaient placés dans leur champ de vision.

Et dans le dernier, le soigneur tenaient ces aliments en main.

Les chercheurs ont constatés que dans ce dernier cas de figure, les gorilles émettaient un son très particulier…

Un désir d’interagir ?

En effet, il a été constaté que ces animaux avaient développé une forme de bruit, unique, qu’ils émettaient très probablement à l’attention du soigneur au vue des résultats de cette expérience. De plus, sous observation, ces singes n’ont jamais émis ce bruit pour communiquer entre eux ; il semble donc logique de penser que ces sons sont bel et bien destinés aux membres de notre espèce uniquement. Il a par ailleurs été prouvé que le son émis n’est pas un son mimé comme certaines autres espèces peuvent produire, mais bien une création de la part des gorilles.

Une forme de langage transmise au sein même de l’espèce

Dans les années 1980/90, un célèbre gorille s’est fait connaitre grâce à sa capacité à assimiler le langage des signes et à l’utiliser pour interagir avec sa soigneuse. Koko, une femelle amoureuse de chatons, était capable d’exprimer clairement ses émotions, et de formuler des requêtes précises. Mais l’expression de l’intelligence de ces animaux ne s’arrête pas là : dans les années 60, une femelle chimpanzé nommée Washoe est recueillie très jeune par un couple faisant partie de l’Université du Nevada. Ils décident de lui enseigner le langage des signes, et très vite, Washoe enrichit son vocabulaire de façon spectaculaire. Mais le plus grandiose dans tout ça, c’est qu’elle a enseigné elle-même ce moyen de communication à l’un de ses petits…

D’ailleurs, ce type de comportement a déjà été observé à plusieurs reprises dans différents environnements, tout comme le fait de créer un son a été observé chez plusieurs gorilles, provenant pourtant de zoos différents. Par ailleurs, l’équipe de Salmi s’interroge sur l’éventualité d’une transmission à travers l’espèce, ou si chacun des animaux capables d’émettre ce son en était lui-même l’auteur… Les orangs-outans ont également démontré cette faculté à développer des moyens pour interagir de façon spécifique avec l’Homme, ce qui classe ces trois espèces parmi les primates intelligents, autrement dit “qui sont plus que capables d’apprendre les uns des autres”. Nous n’avons pas fini d’être fascinés !