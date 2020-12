Comment apporter une ambiance de Noël à votre intérieur ?

Noël approche, plus que 25 jours pour créer une ambiance de Noël dans votre maison… Bien sûr, il y aura les décorations pour le sapin, les films de Noël et les cadeaux ! Mais pourquoi ne pas commencer tout de suite à créer une belle ambiance de Noël avec des senteurs naturelles qui raviront les plus récalcitrants.

Nous avons pu recevoir trois nouveautés de senteurs de Noël : les bougies Baïja et oOlution, ainsi que le coffret sapin Ladrôme. Trois jolies marques aux valeurs écologiques qui pourraient garnir le pied du sapin pour vos proches. Présentation.

La Marque Baïja

Baïja est une marque de cosmétique française qui utilise plus de 96% d’ingrédients d’origine naturelle dans les produits qu’elle propose. Les ingrédients sont soigneusement sélectionnés et sont tous végans à l’exception de la cire d’abeille. Aucun produit n’est testé sur les animaux, mais sur les membres de l’équipe Baïja.

Notre bougie Chocolat-Orange édition limitée :

La Bougie Chocolat-Orange c’est une juste une tuerie ! Une délicieuse odeur se répand dans la maison comme celle d’un bon chocolat chaud fumant ! Les bougies de Noël se déclinent en 3 parfums et sont toutes faites de cire végétale et de mèche bois. D’ailleurs la mèche bois, permet une consumation lente sans l’odeur de la mèche que l’on souffle en temps normal !

Chocolat – Orange (Notes de tête : Amande amère, Zestes d’agrumes, Écorces d’orange / Notes de coeur : Orangettes, Chocolat noir, Poudre de cacao / Notes de fond : Fèves Tonka, Gousse de vanille, Accord gourmand)

Thé Russe (Notes de tête : Orange, Bergamote, Cardamone, Thé noir / Notes de coeur : Anis, Rose, Violette, Thé Vert / Notes de fond : Cèdre, Vétiver, Vanille, Fève Tonka

Feu de Bois (Notes de tête : Sarriette, Géranium / Notes de coeur : Pin, Lavandin, Cèdre / Notes de fond : Styrax, Bouleau Chaque bougie est vendue 34.90€ sur le shop de Baïja .

La marque Ladrôme :

Ladrôme voit le jour à Die entre la Provence et le Vercors, en 1993. Uné région propice aux plantes médicinales utilisées pour la fabrication des leurs produits. Ladrôme, ce sont quatre thématiques : Aromathérapie : huiles essentielles, eaux florales, huiles végétales / Phytothérapie : extraits de plantes fraîches, gemmothérapie, sirops et boissons à base de plantes / Élixirs floraux (Fleurs de Bach) : la force des fleurs pour harmoniser ses émotions / Propolis. Evidemment, Ladrôme est une marque biologique qui s’engage.

Bougies et Parfums d’ambiance d’origine naturelle et biologique

Cosmétiques Ecologiques et Biologique

Cosmos

Règlement (CE) N°834/2007

Notre coffret « Un air de Sapin » Ladrôme :

Un petit coffret qui contient un petit sapin en bois à accrocher et un spray aux senteurs de sapin. Elaboré à partir d’huiles essentielles bios d’épinette noire, orange douce et sapin baumier, il suffit de vaporiser le spary sur le petit sapin en épicéa pour voir se répandre la douce odeur des forêts du Jura ! Une utilisation très simple, pour nous, il restera dans notre voiture, pour prolonger la magie de Noël jusque dans nos déplacements ! Le petit coffret Air de Sapin est vendu 10.95€ sur le site Soin et Nature.

La marque Oolution :

oOlution, ce sont des soins et produits cosmétiques composés à 100% d’ingrédients d’origine naturelle et jusqu’à 70 actifs végétaux. Tous les ingrédients présents dans leurs cosmétiques proviennent de plantes, huiles végétales et beurres végétaux. Tous les produits vendus par la marque sont végans et non testés sur les animaux !

Notre bougie oOlution Santa Pause :

Une petite bougie toute mignonne qui dégage une terrible odeur d’agrumes mélangée au pain d’épice. Relaxante et réconfortante, elle est parfaite pour une soirée devant un film de Noël ou pour partager une infusion digestive après un bon repas ! Un parfum agréable, qui n’entête pas mais qui laisse une agréable effluve quelques heures encore après l’avoir soufflée ! La bougie Santa Pause est vendue 20€ sur le site oOlution.

Les coffrets « senteurs » pour Noël ne manquent pas, mais ces trois produits sont assurés d’être des produits français, écologiques et responsables. Cadeau à offrir ou à s’offrir, vous pouvez commander les yeux fermés ! Votre sens olfactif n’en sera que ravi !

Produits d'origine naturelle Prix Cadeaux Originaux Découvrez trois jolies marques respectueuses de l'environnement qui vous proposent des senteurs envoûtantes pour attendre le 25 décembre. User Rating: Be the first one !