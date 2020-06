House Me, une étonnante maison autonome pouvant être transportée n’importe où

Qui n’a jamais rêvé d’emporter sa maison entière en vacances ou à la campagne ? C’est désormais possible grâce à « Haus Me ». Fabriquée et commercialisée par la firme américaine du même nom, cette maison mobile et autonome a été conçue par l’Ukrainien Max Gerbut. Transportable n’importe où sans besoin d’être démontée et fonctionnant entièrement à l’énergie solaire, elle est idéale pour les personnes qui se déplacent souvent.

La maison imprimée en 3D est fabriquée an Allemagne avec tous les meubles et installations nécessaires du quotidien. Elle s’alimente en électricité via des panneaux solaires intégrés à sa toiture. Pouvant générer jusqu’à 7 kWh, ceux-ci fonctionnent même en temps froid ou nuageux. Dans des conditions météorologiques extrêmes, elle est équipée d’une batterie pouvant l’alimenter pendant une semaine. En outre, la maison mobile dispose d’un système de traitement des eaux usées et des déchets ménagers. Et enfin, elle est dotée de citernes pour l’alimentation en eau potable et pour la récupération d’eau de pluie.

Ainsi, Haus Me est à la fois économique et écologique. En dehors des commodités citées ci-dessus, il intègre également des baies vitrées, volets et murs spéciaux permettant d’économiser de l’énergie. De Plus, chaque pièce est chauffée à l’aide des thermostats intelligents Nest, des dispositifs de contrôle du chauffage pouvant s’ajuster automatiquement à vos préférences et pouvant être manipulés à distance.

Trois modèles disponibles

L’entreprise Haus Me propose trois modèles de maisons mobiles différents :

mOne : il s’agit d’un modèle conçu pour les couples. Mesurant 400 mètres carrés, c’est un studio muni d’une chambre transformable en séjour, d’une cuisine et d’une salle de bain.

mTwo : il s’agit d’un modèle pour les familles avec un seul enfant. Mesurant 800 mètres carrés, il dispose de deux chambres à coucher, d’une cuisine et d’une salle de bain.

mFour : il s’agit d’un modèle s’adaptant aux besoins des familles avec plusieurs enfants. Construit sur une surface de 1 600 mètres carrés, il dispose de trois chambres et de deux salles de bain.

Crédit photo : House.me

Ces modèles sont d’ores et déjà disponibles sur le site web de la marque et leur installation ne nécessite aucun permis de construction. Le plus petit modèle est disponible à 1 163 dollars par mois, le modèle intermédiaire à 2 210 dollars par mois et le plus grand modèle peut être acheté à 1 million de dollars.

En ce qui concerne sa solidité, la maison est construite avec des murs robustes et comporte des fenêtres capables de résister à des catastrophes naturelles telles que les séismes et les ouragans.