Tiny-House : Hüga, cette micromaison venue d’Argentine se veut indestructible !

Dans l’univers des micromaisons, il y a les maisons en bois, les maisons en A ou les maisons containers… Et puis il y a Hüga, cette tiny-house venue d’Argentine qui se targue d’être indestructible… Conçue par le cabinet d’architectes Grandio, elle est sensée résister à toutes les conditions climatiques.

Ainsi, les architectes la présentent comme une tiny-house qui permet aux propriétaires de l’installer où ils le souhaitent… Et ce, quelque soient le terrain ou le climat du lieu choisi ! Les envies de voyage sont bien présentes, mais à l’heure actuelle, elles sont bien difficiles à mettre en place. Alors pour un dépaysement sans partir au bout du monde, Hüga est peut-être une solution possible ?

Avec une superficie de 45 m², la Hüga se range dans la catégorie des « grandes » tiny-house. Habituellement, elles affichent plutôt une surface de 20 m². A l’intérieur, on retrouve une grande chambre à coucher, une pièce à vivre, une salle de bain et une mezzanine. La particularité de cette maison est qu’elle peut accueillir deux chambres supplémentaires en y ajoutant un module.

De grandes fenêtres panoramiques laissent entrer la lumière à l’intérieur. Ce qui permet de contempler l’extérieur tout en restant bien au chaud ! Le cabinet d’architecte basé à Cordoue en Argentine et non en Espagne, envisage d’étendre ses ventes à l’Amérique du Nord et à l’Europe.

Buenos días! Compartimos esta publicación de Barcelona Building Construmat. Excelente inicio de semana para todos!!! Publiée par GRANDIO sur Lundi 22 février 2021

Comme toutes les tiny-houses, elle n’a pas besoin de fondations et peut donc être exportée dans le monde entier… Il suffit d’être un minimum bricoleur et patient ! Selon Grandio, elle est capable de résister aux grands froids du Québec comme aux pluies diluviennes de Louisiane ou aux tornades de Floride !

Plus d’infos :

Designer : Hüga / Grandio

Site officiel : grandio.com.ar

Crédit photos : gonzalo viramonte | @gonzaloviramonte

