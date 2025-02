Comment calculer le volume d’un stère de bois ?

Ah, le bois de chauffage ou le bois de feu comme l’appelait mon grand-père ! Chaque année ou presque, c’est la même rengaine : on en commande combien de stères ? Tu veux dire mètre cube ? Ce sont généralement les échanges avec mon mari qui parle en stères quand moi, j’avance des mètres cubes… En effet, quand il s’agit de commander du bois, une question revient souvent : combien de volumes prend vraiment un stère ? Entre les unités de mesure, les tailles de bûches et les subtilités du rangement, il est facile de s’y perdre. Disons que l’unité « stère » est restée dans les mœurs, car utilisée depuis la nuit des temps. Mais, actuellement, l’unité, pour parler de volume de bois, est le mètre cube. Alors quelles sont les différences entre ces deux unités de mesure ? Je vous explique tout immédiatement.

Stère, mètre cube et rangement : le grand jeu des conversions

Je ne suis pas très douée en mathématiques, mais je vais essayer de vous expliquer simplement de quoi il retourne ! Un stère, c’est simple : c’est un volume de bois coupé en bûches de 1 mètre, empilées pour former un cube parfait de 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre. Jusque-là, tout va bien. Mais, voilà, tout le monde ne brûle pas des bûches de cette taille ! Nous avons d’ailleurs un dossier consacré aux meilleurs fendeurs de buches si cela vous intéresse. Personnellement, je commande donc un stère (ou un mètre cube) puisque mes bûches sont livrées en 1 m que je recoupe ensuite en 4 rondins de 25 cm !

Cependant, dès qu’on raccourcit les bûches, elles s’empilent mieux, comblant les vides entre elles. Résultat : le volume apparent diminue. Un stère de bois en 50 cm ne représente plus que 0,8 mètre cube une fois rangé. En 33 cm, il tombe à 0,7 mètre cube, et en 25 cm, seulement 0,6 mètre cube. Pourtant, rassurez-vous : vous avez toujours la même quantité de bois à brûler. Il est seulement mieux organisé dans votre espace de stockage.

Une unité de vente à bien comprendre

Officiellement, l’unité légale de vente du bois de chauffage est le mètre cube de bois empilé. Mais, comme mon mari, dans la pratique, beaucoup parlent encore en « stère ». Or, comme on l’a vu, l’équivalence entre un stère et un mètre cube varie selon la longueur des bûches. Acheter « 1 stère de bois en 33 cm », ce n’est pas acheter 1 mètre cube de bois, mais environ 0,7 mètre cube de volume rangé. C’est pourquoi je vous conseille réellement de bien vérifier comment votre fournisseur mesure et vend son bois. Certains affichent directement le volume réel en mètres cubes, d’autres parlent en stères et d’autres encore en « cordes » (une unité moins fréquente en France, mais encore utilisée dans certaines régions). Pour éviter toute confusion, demandez précisément quelle est la longueur des bûches et le volume final que vous recevrez.

Une tolérance à garder en tête

Attention, le bois est une matière vivante, les buches, en fonction de l’essence choisie, peuvent présenter des nœuds, et ne pas être parfaitement rectilignes ! Ainsi, si vous avez commandé du bois et que lors de la livraison, vous avez l’impression qu’il en manque un peu ? Pas d’inquiétude : la tolérance sur les volumes est d’environ +/- 5 %. C’est normal et prévu par les standards du marché. Le plus important, c’est d’être bien informé et de vérifier que votre commande correspond à ce qui était annoncé. Et, si vous n’êtes pas certains de vos capacités en mathématiques, pas de panique, l’ONF met à votre disposition un petit convertisseur bien commode que vous pouvez retrouver en cliquant ici. Et vous, comment achetez-vous votre bois de chauffage ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .