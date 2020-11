Comment fabriquer un attache-masque maison ?

Vous en avez ras-le-bol des élastiques des masques qui vous blessent le derrière des oreilles ? Deux solutions s’offrent alors à vous. Soit, vous achetez des attaches-masques en silicone vendus partout sur les sites en ligne. Soit, vous le fabriquez vous-même en une quinzaine de minutes tout au plus…

Il n’est pas besoin d’être couturier émérite pour réaliser un attache-masque maison ! Et côté matériel, mis à part les pressions que vous n’aurez peut-être pas sous la main, tout le reste peut se récupérer ! Découvrez comment réaliser un attache-masque en quelques minutes… Vos oreilles vous remercieront !

Le matériel nécessaire

Un coupon de tissu de 28 cm de long sur 9 cm de large

Un élastique plat de 20 cm

3 pressions femelles

2 pressions mâles

Une épingle à nourrice

Une machine à coudre ou du fil et une aiguille

Comment réaliser un attache-masque

Plier votre bande de tissu endroit contre endroit et positionnez l’élastique au centre de votre bande pliée.

Coudre au point droit la partie longue et le petit côté (celui où il y a l’élastique. Pensez à coudre l’élastique avec le tissu.

Retournez l’ouvrage et passer une épingle à nourrice sur l’élastique libre. Amener l’élastique au bord opposé de celui cousu puis fermer l’ouvrage avec une couture rentrée (pour cacher les fils qui dépassent)

Mettre une pression mâle à chaque extrémité, à 1 cm du bord environ en prenant l’élastique avec.

A environ 1,5 cm de chaque pression mâle, mettre une pression femelle. Puis une autre pression femelle à la distance de votre choix pour pouvoir régler l’attache-masque.

Avec ces attaches-masques, vous pouvez coordonner votre masque en tissu avec l’attache et l’accorder à vos tenues… Et si vraiment vous ne vous sentez pas l’âme d’un créateur, vous pouvez toujours l’acheter tout fait !

Nous utilisons quotidiennement l’attache-masque, c’est aussi très pratique pour les enfants. Cela évite qu’ils ne l’enlèvent et le remettent sans cesse. Et cela soulage vraiment les oreilles quand on doit le porter sur de longues durées.