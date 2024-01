Comme des millions de Français, vous avez opté pour le poêle à pellets pour vous chauffer l’hiver. Vous avez donc commandé votre stock de pellets pour l’année, et vous les avez entreposés en vrac ou en sacs sur palette. Qu’ils soient en vrac ou en sacs, lorsqu’ils sont déplacés, les granulés s’entrechoquent et produisent de la poussière. Cette poussière est néfaste pour votre poêle, et il vaut mieux en enlever un maximum avant de les brûler. Pour ce faire, il faut « tamiser vos pellets de bois », soit avec un tamis acheté dans le commerce, soit avec un tamis que vous pouvez fabriquer vous-même. Pourquoi faut-il tamiser vos pellets ? Et, comment fabriquer votre tamis ? On va tout vous expliquer.

Pourquoi est-ce important de tamiser les pellets de bois ?

Lorsque vous achetez vos pellets de bois, ou que vous les stockez, de la poussière s’accumule entre les granulés. L’excès de poussière peut encrasser votre poêle à pellets, réduire l’efficacité du chauffage, provoquer des problèmes d’allumages, et surtout, augmenter votre consommation de granulés de bois. Avant de les bruler et si vous ne disposez pas de seau à pellet avec un double-fond (photo ci-dessous), vous allez devoir les tamiser pour ôter l’excès de poussière. Cela vous permettra d’économiser sur votre stock et de préserver votre système de chauffage.

Quels sont les matériaux nécessaires pour fabriquer un tamis à pellets ?

Pour réaliser votre tamis à pellets, le budget ne sera pas trop conséquent. Voici la liste des matériaux nécessaires que vous pouvez récupérer ou acheter en magasins de bricolage, par exemple.

Une planche en bois

Un cadre de bois

Un morceau de grillage à mailles très fines

Des clous

Des vis

Un marteau

Tous ces produits sont récupérables, ou disponibles chez Castorama ou Brico Dépôt, entre autres. La planche de bois sera le support, le cadre permettra de maintenir le grillage, fixé à la planche avec des clous ou des vis.

Passons à la fabrication…

Créez votre propre tamis à pellets en suivant ces étapes simples pour un système de filtration efficace et personnalisé. Tout d’abord, mesurez la taille de votre cadre en bois, en veillant à ce qu’il soit assez spacieux pour contenir une quantité suffisante de pellets tout en restant facilement maniable. Ensuite, découpez la planche de bois en fonction des dimensions précises du cadre. Fixez solidement le cadre à la planche grâce à des vis, assurant ainsi la stabilité de votre tamis. Poursuivez en découpant le grillage métallique de manière qu’il s’ajuste parfaitement au cadre en bois. Attachez fermement le grillage au cadre à l’aide de clous ou de vis, assurant par conséquent une fixation solide. Veillez à tendre soigneusement le grillage pour éviter tout affaissement sous le poids des pellets.

Cette étape est cruciale pour garantir l’efficacité du tamis. Une fois que le grillage est bien tendu, votre tamis à pellets fait maison est prêt à être utilisé. Profitez de cet outil simple, mais pratique pour filtrer vos pellets de manière efficace et personnalisée. Attention, les mailles de votre grillage devront être inférieures à 6 mm, la taille généralement constatée des pellets de bois. Si vous prenez plus gros, les pellets passeront au travers du grillage. Saviez-vous qu’il fallait tamiser vos pellets de bois ? Que pensez-vous de cette astuce pour fabriquer votre tamis ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .