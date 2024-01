Comment fendre du bois de chauffage avec une perceuse et un « foret de fendage » ?

Vous venez de choisir l’installation d’un poêle à bois de chauffage et vous interrogez sur les outils à posséder pour l’utiliser à bon escient. Si vous avez un poêle à bois, vous allez nécessairement faire rentrer du bois pour l’hiver. Quatre ou cinq mètres cubes devraient vous assurer un hiver au chaud. Cependant, le bois de chauffage est généralement livré en buches cylindriques, qu’il vous faudra recouper puis fendre avant de les glisser dans le foyer. De prime abord, on pense à la hache et au coin, des outils jusqu’alors indispensables. Or, si vous possédez une perceuse, il existe un petit outil qui va vous permettre de fendre votre bois avec beaucoup moins d’efforts à fournir. Son nom : le foret de fendage. Comment l’utiliser ? Combien cela coûte-t-il ? On va tout vous expliquer.

Le foret de fendage, qu’est-ce que c’est ?

Contrairement à un foret traditionnel qui perce le bois pour faire un trou, le foret de fendage va, lui, diviser le bois le long de ses fibres, et ainsi créer une fente le long de la buche. Il se présente sous la forme d’un objet conique doté d’une pointe à l’extrémité et possède des côtés inclinés. Il s’installe donc comme un foret classique, sur le mandrin, et ne nécessite aucun autre outil que la perceuse pour fonctionner. L’utilisation du foret de fendage de bois nécessite le port de gants et de lunettes de protection pour la sécurité, mais s’avère beaucoup moins dangereux que le coin et la hache.

Comment utiliser le foret de fendage ?

Une fois installé sur votre perceuse, et parfaitement bloqué dans le mandrin, le foret de fendage peut être utilisé par tous, y compris les novices, ou les « non-bricoleurs ». Pour ce faire, il faut placer la buche sur le billot, à l’horizontale. Le perçage se fait alors en appuyant avec la pointe du foret sur la buche. Il faudra tout de même veiller à maintenir fermement la perceuse pendant que le foret mord dans le bois. Attention, il ne faut pas « attaquer » la buche au centre, mais bien, sur les côtés. L’outil est généralement vendu avec plusieurs tailles disponibles, et des forets ronds, carrés ou hexagonaux, pour s’adapter à tous les types de bois. D’ailleurs, l’outil ne fendra pas un bois spécifique. En effet, tous les types de bois, même les plus durs : chêne, hêtre, noyer, etc.

Que faut-il savoir avant d’acheter ?

Si vous décidez de franchir le pas et d’acquérir ce type d’outil, vérifiez avant qu’il soit parfaitement compatible avec votre perceuse (avec ou sans fil). Certains disposent de diamètre plus importants que celui de la perceuse, et il faudra ainsi ajouter un adaptateur. Choisissez de préférence, des forets de fendage acier au carbone, ou en carbone directement, ils seront plus solides et résisteront mieux aux vibrations imposées par la perceuse. Quant à leur prix, il faudra compter de 20 € à 70 € pour les plus sophistiqués. Avec le foret de fendage, vous vous facilitez la corvée du bois, et pourrez remiser ou offrir votre coin et votre hache, des outils bien trop physiques, et parfois dangereux. Avez-vous déjà essayé cette astuce ? Que pensez-vous de cette invention ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

