Comment purifier votre eau du robinet naturellement avec des perles de céramique ?

Vous en avez assez de consommer de l’eau en bouteille et d’augmenter la masse de déchets à recycler en France ! Consommer de l’eau du robinet est peut-être la meilleure solution et en France, malgré certaines idées reçues, l’eau qui coule de notre robinet est parfaitement adaptée à la consommation. Cette eau du robinet fait l’objet de contrôles permanents comme le rappelle le ministère de la Santé. Parfois, il peut arriver que sa teneur en chlore soit plus importante, et vous tenez absolument à filtrer votre eau du robinet si elle devient votre hydratation quotidienne. Les carafes filtrantes ne vous attirent pas plus que cela, car elles ont quelques inconvénients qui ont conforté vos réticences. Pourquoi ne pas choisir un autre mode de filtration et notamment les perles de céramique ? Un procédé naturel, zéro déchet, venu tout droit du Japon, et qui revient en force cette année. Je vous explique ce que sont les perles de céramique, quels sont leurs pouvoirs et comment les utiliser. C’est parti.

Les perles de céramique, qu’est-ce c’est ?

Largement utilisées dans plus de 120 pays au monde, les perles de céramiques sont une invention japonaise. Elles sont composées d’un alliage de 80 microorganismes parmi lesquels des lactiques, des levures, des micros champignons, ou encore des bactéries photosynthétiques. Inventées par Teruo Higa, ingénieur de profession, elles permettent de purifier l’eau, les aliments et les surfaces. Nous nous arrêterons dans cet article, uniquement sur ses pouvoirs filtrants et purificateurs de l’eau du robinet. Ainsi, elles se présentent sous la forme de petites billes qui permettent de filtrer l’eau en « agrippant » les pathogènes. À l’intérieur de chaque bille, les 80 microorganismes assurent les purifications de l’eau du robinet, grâce aux bactéries qui viennent capturer les agents pathogènes. De plus, elles sont efficaces sur la plupart des polluants de l’eau, mais également sur le calcaire, le chlore ou encore l’ammonium, les nitrates, etc.

Quels sont les pouvoirs des perles de céramique ?

Ces petites perles s’insèrent directement dans la carafe, dans un sachet, et doivent directement être au contact de l’eau du robinet. Elles ont, d’abord, une action purifiante en éliminant le mauvais goût parfois ressenti par les consommateurs. De plus, elles adoucissent l’eau, évitant les dépôts calcaires parfois importants sur votre bouilloire ou dans le réservoir de votre machine à café broyeuse de grains. Elles ont aussi un pouvoir anti-oxydant, les microorganismes présents dans l’eau filtrée vous aident à conserver une flore intestinale au top ! Enfin, les perles de céramique sont un geste zéro déchet ! Vous n’utilisez plus d’eau en bouteille, vous diminuez donc vos déchets, mais également le coût de vos courses alimentaires. Les perles de céramique peuvent être réutilisées pendant 10 ans, et protègent aussi vos appareils électroménagers, permettent de conserver un bouquet de fleurs coupées plus longtemps, entre autres.

Comment les utiliser pour filtre l’eau du robinet ?

L’utilisation des perles de céramique est très simple, il suffit de l’intégrer dans votre vie quotidienne, et donc de prévoir toujours deux contenants pour votre eau du robinet. Il peut s’agir de carafes en verre, de bouteilles en verre, ou pourquoi pas de bouteilles en plastique, mais réutilisables, type machine à gazéifier. D’ailleurs, vous pouvez aussi utiliser de l’eau filtrée avec les perles pour fabriquer votre eau gazeuse ! Concrètement, il vous suffit de placer dans le fond de votre contenant une quinzaine de perles de céramique, pour un litre d’eau. Vous pouvez les insérer dans un sachet à thé, plus commode à retirer, ou dans le sachet vendu avec vos perles.

Mais, vous pouvez aussi choisir le vrac, même si cela est plus compliqué lorsque vous verserez l’eau dans un verre. Lors de la première utilisation des perles de céramique, il faudra patienter 30 minutes avant de consommer l’eau, puis 10 minutes lors des utilisations suivantes. Ces conseils vous ont-ils été utiles ? Utilisez-vous déjà les perles de céramique pour filtrer votre eau ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .

