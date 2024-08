Drop!, l’invention d’une fontaine qui filtre l’eau sans cartouche et qui fonctionne sans électricité

La pollution de l’eau est un phénomène réel malgré les mesures adoptées par les autorités pour réduire les risques de contamination. « En ce moment, on entend notamment beaucoup parler de métabolites chlorothalonil, un fongicide cancérigène. On se rend compte qu’après 50 ans d’industries plus ou moins polluantes, certaines molécules persistent dans l’eau, les nappes phréatiques et dans notre corps, sans qu’on en connaisse les effets à long terme », a expliqué Eliot Martin. L’ingénieur R&D français a mis près de trois ans à développer le Drop!. Cette fontaine filtrante design promet de changer la donne en matière de purification de l’eau du robinet.

Un système révolutionnaire

Il existe certes déjà des solutions permettant de décontaminer l’eau, mais le Drop! se distingue par son design digne d’un objet d’art, sa robustesse et le fait qu’il soit dépourvu de plastique. De plus, il n’a pas besoin de cartouche. De leur côté, les filtres classiques conçus pour être installés au niveau de l’arrivée d’eau ont l’inconvénient d’être coûteux. Les eaux en bouteille, quant à elles, ont une empreinte carbone élevée et peuvent présenter un risque pour la santé en contenant éventuellement des microplastiques. Concernant les carafes filtrantes, elles sont pour la plupart en plastique et utilisent des cartouches jetables qui accroissent la quantité de déchets générés par les ménages et les entreprises.

Sans joint ni colle

La fontaine Drop! promet d’être une solution à tous ces problèmes. Arborant une conception en verre robuste, elle se veut à la fois efficace, pratique et durable. Eliot Martin affirme également avoir opté pour une conception modulaire sans joint et sans colle. Intégrant un minium de pièce, ce dispositif de filtration low-tech serait facilement réparable. Pour l’utiliser, on verse l’eau du robinet dans la sphère prévue à cet effet en bouchant le petit trou situé en dessous avec son doigt. Ensuite, il faut agiter pour oxygéner l’eau grâce au principe du vortex.

Une efficacité remarquable

Le liquide passe à travers un filtre intégrant du charbon actif unique en son genre. D’après la start-up, leur système est capable de décontaminer l’eau du robinet avec une efficacité sans précédent. Il est en mesure d’éliminer tous les agents chimiques (pesticides, médicaments, voire les métaux lourds, etc.) tout en n’altérant pas la qualité de l’eau. Du fait de son caractère innovant, la fontaine a obtenu de nombreuses récompenses.

Elle a notamment été sélectionnée pour les concours Pépite Normandie 2020 et CIC Start Innovation Business Awards et les James Dyson Award 2024. À noter que l'ingénieur R&D en physique appliqué et son équipe prévoient de développer d'autres modèles de fontaines Drop! afin de mieux répondre aux différents besoins des utilisateurs.