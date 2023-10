La bonne isolation d’une maison est primordiale pour faire des économies d’énergie et, par conséquent, pour préserver l’environnement. Plus vous consommez d’électricité ou de gaz, plus vous sollicitez la production d’énergies fossiles. La conséquence directe étant de favoriser un peu plus le dérèglement climatique dont nous parlons tant ces dernières années. Avec des températures caniculaires au mois d’octobre, ce dérèglement climatique semble bien en place et il va falloir tenter de ne pas l’aggraver. Dans une maison, les fenêtres sont la principale source de déperdition de chaleur, surtout si celles-ci sont anciennes ou disposent de simples vitrages. La plupart des maisons neuves sont désormais livrées avec du double ou du triple vitrage, mais ce n’est pas le cas des maisons anciennes. Changer les fenêtres peut revenir trop cher, mais il existe des alternatives abordables pour isoler vos fenêtres. Découverte.

La solution gratuite : le papier journal

S’il est peu esthétique, le papier journal, qu’utilisaient déjà nos grands-parents, reste une solution isolante efficace et gratuite. Il suffit de plier une feuille de papier journal, puis de la plaquer sur l’arrivée d’air et de la fixer avec de l’adhésif. Vous pouvez aussi utiliser des chiffons ou tissus pour bloquer le courant d’air, sous une porte par exemple, néanmoins ce n’est pas vraiment très esthétique.

Le papier bulle

Cette seconde solution peut aussi s’avérer gratuite, mais il faudra également oublier le côté esthétique de la chose. Dans vos colis, vous trouvez souvent du papier bulle ou de fines feuilles de polystyrène, vous pouvez les fixer sur vos vitres pour empêcher le froid de rentrer. Côté luminosité, il ne faudra pas être trop exigeant, car ces matériaux opaques bloqueront aussi la lumière, mais c’est l’une des solutions pour protéger vos fenêtres !

Les rideaux occultants thermiques

La troisième solution, plus esthétique, consiste à installer des rideaux thermiques, qui sont généralement occultants. Ce rideau ne va pas empêcher le froid de traverser les vitres, en revanche, il va le bloquer entre la vitre et ce dernier. Les rideaux occultants thermiques sont recommandés pour obtenir un rempart supplémentaire la nuit, quand les températures chutent de manière vertigineuse. Néanmoins, ils sont donc occultants et bloquent aussi la lumière ! Voici quelques modèles de rideaux thermiques disponibles sur Amazon.

Isolez vos fenêtres avec un joint d’isolation

Sur une fenêtre plutôt ancienne, le froid passe sur les côtés, par ce que l’on appelle le cadran dormant. Avec le temps, le bois travaille et il peut se révéler un véritable nid à courant d’air. Pour pallier ce problème, il suffit de poser un ruban adhésif tout autour. Il se compose d’une mousse isolante qui va bloquer l’arrivée du froid. Vous pouvez aussi utiliser du silicone pour refaire le tour de votre dormant, disponible en cartouche, c’est assez simple et rapide à poser. Vous trouverez ce type de rouleau isolant sur Amazon, Castorama ou Leroy Merlin.

Le film isolant pour les vitres

Cette dernière solution est peut-être la plus efficace pour préserver vos vitres du froid. Une fois que vous aurez calfeutré le dormant avec le ruban adhésif, vous pourrez poser sur vos vitres des films isolants. Ils vont alors créer un coussin d’air isolant, offrant une couche imperméable supplémentaire aux fenêtres de votre maison pour lutter contre l’humidité et faire rempart contre le froid. Voici un exemple de film isolant à poser : le film de survitrage Tesa Moll vendu 22,73 €* actuellement.

*Les prix ont été relevés le 18 octobre 2023, ils sont susceptibles d’être modifiés par les sites vendeurs.

