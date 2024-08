La chaudière à granulés : une solution de chauffage, simple et respectueuse du climat pour presque tous les logements

En ces temps de hausse des prix de l’énergie et de prise de conscience croissante de la protection de l’environnement et du climat, les propriétaires de maison sont de plus en plus à la recherche de solutions de chauffage durables et rentables. La chaudière à granulés offre une excellente alternative aux systèmes de chauffage traditionnels. Simple à installer en remplacement d’une vieille chaudière, elle est aussi particulièrement respectueuse du climat. Ce type de chaudière utilise comme combustible du granulé de bois, fabriqué à partir de sciure compressée, véritable concentrés d’énergie. Ces granulés, également appelés « pellets » sont brûlés très efficacement et proprement, ce qui en fait une solution de chauffage pleine d’avantages. On vous explique tout.

Respectueux du climat, efficaces et confortables

Les granulés de bois sont fabriqués à partir d’une matière première renouvelable, le bois, dont la combustion est pratiquement neutre en termes d’émission de CO2, le principal gaz responsable de l’effet de serre. Leur combustion ne libère que la quantité de CO2 absorbée par l’arbre pendant sa croissance, réduisant ainsi considérablement l’empreinte carbone du système de chauffage par rapport aux combustibles fossiles comme le pétrole ou le gaz. En terme écologique, l’appareil de chauffage joue également un rôle important, les chaudières a granulés modernes atteignant des rendements très élevés grâce à une combustion contrôlée électroniquement, la consommation en est d’autant plus réduite, ce qui fait également baisser les coûts par rapport aux systèmes de chauffage traditionnels. Ecologique, économique, ces bénéfices ne se font pas au détriment du confort puisque la majorité des chaudières à granulés sont aujourd’hui entièrement automatisées, de l’amenée du granulé jusqu’à la chaudière jusqu’au nettoyage. Leur utilisation est donc aussi confortable qu’une chaudière fioul ou gaz, et leur entretien, à faire une fois par an comme n’importe quelle chaudière, n’est pas compliqué.

Un système de chauffage adaptable à toutes les maisons

Les chaudières à granulés sont disponibles en différentes tailles et puissance, pour s’adapter à chaque besoin : maison neuve ou remplacement d’une ancienne chaudière. D’ailleurs, même si ce mode de chauffage se développe surtout dans les maisons individuelles, de plus en plus d’immeubles sont chauffés avec des chaudières à granulés dotées de puissances plus importantes. Autre atout, ce mode de chauffage peut être couplé à des panneaux solaires thermiques qui vont apporter de la chaleur gratuite à la maison quand le soleil brille, et seront automatiquement secondés par la chaudière en cas d’ensoleillement insuffisant les jours de mauvais temps. Certains modèles offrent une approche hybride multi-énergie et multi-tâche, réunissant la combustion du granulé, le chauffage solaire et la production de l’eau chaude sanitaire dans un seul appareil, comme la Pellematic Smart XS d’Ökofen, une chaudière nécessitant moins de 1 m² au sol pour être installée.

Inévitable, la question du stockage du granulé doit se poser. Bien que ce combustible soit extrêmement dense, donc peu volumineux, il faut compter environ 4 m² de surface au sol, soit l’ équivalent d’une bonne cuve fioul, pour assurer au système une année d’autonomie. Cette réserve de granulés est généralement placée à côté de la chaudière, mais elle peut être située dans une autre pièce, et même à l’extérieur de la maison, car le système d’alimentation automatique de la chaudière supporte une distance de 20 mètres.

Une solution d’avenir, largement subventionnée

Changer sa chaudière pour une chaudière à granulés est un investissement encouragé par l’ensemble des aides financières dans le cadre de la transition énergétique. Hier c’était le crédit d’impôt, aujourd’hui il s’agit principalement de MaPrimeRénov’, une prime pouvant prendre en charge une très grande partie des coûts d’achat et d’installation de la chaudière à granulés. Les énergies renouvelables sont essentielles à la protection du climat et brûler du pétrole ou du gaz pour se chauffer est de plus en plus anachronique. Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .