L’astuce du papier toilette pour faire repousser le gazon plus vite que son ombre

On pensait avoir tout vu dans le monde du jardinage : les coquilles d’œufs pour enrichir le sol, les cheveux pour éloigner les animaux de la forêt, ou encore le gros sel pour piéger les limaces… Mais, alors là, on passe à un autre niveau. Parce que oui, le papier toilette pourrait bien devenir votre meilleur allié pour sauver une pelouse en détresse. Son prix ? Environ 1,20 € les 6 rouleaux, pour du papier toilette, brut, sans parfum, évidemment. Sa mission ? Faire repousser votre gazon plus vite que son ombre. Allez, je vous explique tout afin que vous ne soyez pas surpris si vous apercevez votre voisin dérouler du PQ sur sa pelouse.

Une solution virale… et presque magique

Si vous avez récemment jeté un œil à TikTok, vous êtes peut-être tombé sur cette drôle d’astuce qui consiste à utiliser du papier toilette pour regarnir une pelouse dégarnie. L’idée, aussi simple qu’étonnante, a conquis les internautes : on mélange un rouleau de papier, un peu d’eau, idéalement de pluie et des graines de gazon. On obtient une sorte de pâte qu’il suffit d’appliquer généreusement sur les zones sur lesquelles l’herbe a déserté. Ensuite ? On arrose, et on attend. D’après plusieurs retours, la repousse se fait voir au bout de trois jours seulement.

Mais si cette technique cartonne, c’est parce qu’elle est accessible à tous : pas besoin d’avoir un doctorat en horticulture ni une tondeuse connectée pour l’appliquer. C’est aussi un bon moyen de recycler un rouleau de secours un peu fatigué, ou de trouver une utilité à celui que vous aviez embarqué en trop pendant le confinement 2020. En revanche, soyons clairs : cette méthode, bien qu’efficace, n’est pas forcément la plus écologique – le papier toilette, même biodégradable, n’est pas neutre pour la faune locale. Il vaut mieux donc l’utiliser sur de petites surfaces, en évitant les zones fréquentées par vos animaux de compagnie.

Une méthode étonnante… mais validée

Aussi étrange que cela puisse paraître, les propriétés du papier toilette ont du sens. Il retient l’humidité, ce qui permet aux graines de rester bien au contact de l’eau, sans être emportées par la pluie ou grillées par le soleil. En jardinage, on appelle cela créer un « microclimat » : une ambiance douce et humide, propice à la germination. Et, ça marche !

C’est d’ailleurs un peu le même principe que les tapis de semis qu’on trouve dans le commerce, mais là, c’est la version DIY. Les jardiniers les plus aguerris pourront combiner cette astuce avec quelques gestes bien connus : aérer la terre, appliquer un peu d’engrais riche en azote, tondre un peu plus court en fin d’été pour laisser passer la lumière…

Pas de baguette magique, mais un rouleau efficace

Alors non, le papier toilette ne va pas régler tous vos soucis de jardinage. Il ne remplacera pas un bon sol, un arrosage bien géré, ni une tonte régulière. Néanmoins, il peut devenir un super coup de pouce pour combler les trous d’herbe disgracieux et donner un petit coup de boost à une pelouse qui fait grise mine. Une sorte de pansement végétal, en somme, pour jardin en convalescence.

Et, franchement, vu le prix, pourquoi s’en priver ? Et, vous, seriez-vous prêts à dérouler un rouleau de papier toilette au beau milieu de votre jardin pour sauver votre pelouse fatiguée ? Vous avez une anecdote ou une remarque ? Dites-nous tout ! Et, si vous avez déjà testé cette étrange méthode, nous serions ravis de lire votre retour d’expérience. Et, si vous avez repéré une coquille, cliquez ici pour publier un commentaire .