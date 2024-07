Le tapis de chanvre, l’arme ultime pour dire adieu aux moucherons dans votre composteur

Les composteurs de jardin connaissent un certain succès depuis l’entrée en vigueur de la loi Anti-Gaspillage et Économie Circulaire (AGEC). Celle-ci préconise notamment le recyclage des biodéchets, par le biais de composteurs individuels ou partagés. Les communes ont désormais l’obligation de proposer, à leurs administrés, une solution de recyclage de leurs biodéchets. Si certaines ont opté pour des points d’apports volontaires, la plupart proposent des composteurs de jardin, gratuits à leurs habitants. Composter est une excellente manière de recycler les biodéchets, mais cela implique parfois quelques inconvénients. Parmi ces inconvénients, qui se produit aussi dans les lombricomposteurs : la présence, en nombre, de moucherons. Il existe un accessoire pratique et naturel pour éviter les moucherons : le tapis de chanvre, identique à celui que l’on utilise comme litière pour les rongeurs. Je vous explique pourquoi le tapis de chanvre pourrait résoudre le problème des moucherons, et comment l’utiliser. C’est parti.

Qu’est-ce qu’un tapis de chanvre ?

Comme son nom l’indique, ce tapis est uniquement fabriqué avec des fibres de chanvre, un matériau naturel, avec lequel on fabrique des tissus ou des pellets de bois. De plus, c’est un produit fabriqué localement, la France étant le premier producteur de chanvre en Europe. Le tapis de chanvre, ajouté dans le bac à compost ou dans le lombricomposteur, protégera, tout d’abord, des moucherons, et conservera un parfait taux d’humidité. Ensuite, il se décomposera et viendra enrichir le compost. C’est évidemment un matériau écologique qui supprime le besoin d’utiliser des bâches en matière plastique par exemple.

Quels sont les avantages du tapis de chanvre ?

Lorsque vous couvrez votre compost avec un tapis de chanvre, il sera d’abord un formidable régulateur d’humidité en absorbant l’excès d’eau puis en le libérant lentement dans les biodéchets. Avec ce tapis, vous créez, par conséquent, un environnement favorable au développement des microorganismes, et des vers de terre, primordiaux dans le processus de compostage. De plus, le tapis de chanvre va permettre de limiter les mauvaises odeurs, autre inconvénient désagréable du compostage à la maison. Ajoutons aussi le fait que ce tapis va permettre une isolation naturelle, et donc une température stable à l’intérieur de votre bac. Enfin, si vous recouvrez votre tas de compost d’un tapis de chanvre, à chaque ajout, cela empêchera les moucherons de venir pondre leurs œufs sur les déchets sucrés, et en conséquence limitera l’invasion.

Comment utiliser le tapis de chanvre dans votre bac à compost ?

Pour choisir votre tapis de chanvre, il faut savoir qu’il devra être découpé aux dimensions exactes de votre composteur. C’est pourquoi je vous recommande de l’acheter en rouleaux, plus économiques et coupés à la taille de votre bac. De plus, en sachant qu’il faudra le remplacer tous les mois, cette solution revient moins chère que des tapis prédécoupés. Il faudra, en revanche, le conserver dans un endroit sec. Pour l’installation, c’est assez simple puisqu’il suffit de placer le tapis de chanvre sur le dessus des biodéchets dans votre composteur. Vérifiez ensuite régulièrement l’état du tapis de chanvre. S’il commence à se décomposer, remplacez-le par un nouveau pour maintenir son efficacité.

Pensez à recouvrir votre tas de compost avec le tapis de chanvre, après chaque nouvel ajout de biodéchets, les moucherons devraient normalement vous laisser tranquilles. Vous trouverez des tapis de chanvre sur Amazon ou Castorama. Ces conseils vous ont-ils été utiles ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. De plus, vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .

