Les inconvénients insoupçonnés des granulés de bois (pellets), remontés par nos lecteurs

Lorsque nous publions un article sur NeozOne, nous regardons attentivement les commentaires que nos lecteurs prennent la peine de nous laisser. Dans cet article, Méline vous mentionnait les inconvénients des granulés de bois, que les vendeurs omettent de vous signifier. L’un de ses commentaires, publié par « Goeland » nous a interpellé, car il mentionnait d’autres inconvénients issus de sa propre expérience. Avec 7,5 millions de foyers qui se chauffent au bois, et parmi, 2 millions qui optent pour les pellets selon l’ADEME, ces autres inconvénients pourraient bien vous intéresser. Alors quels sont les autres inconvénients des granulés de bois, relevés par notre lecteur ? Décryptage.

Focus sur le local de stockage

Le local de stockage doit être bien ventilé, maintenir une température modérée, être exempt d’humidité et de risques d’incendie, mais conserver un accès facile. Les sacs ne doivent jamais être posés directement sur le sol. Ils doivent rester sur leur palette de livraison ou être entreposés sur des palettes appropriées. De plus, il est essentiel d’éviter tout contact entre les sacs et les murs, afin de prévenir l’absorption d’humidité. Un espace doit être prévu pour permettre une bonne circulation de l’air. Si l’espace est restreint, notre lecteur recommande de placer une plaque, comme une plaque OSB, entre les sacs empilés et le mur. Et, il ajoute une petite touche d’humour par ces mots : « si on ne peut pas utiliser de chariot, le sac doit disposer d’une poignée facilitant le transfert vers le poêle. Si on est jeune, un sac dans chaque main pour équilibrer le poids ».

Attention aux offres trop alléchantes en termes de prix

Lorsque vous achetez vos pellets, il est quasiment impossible de vérifier physiquement la qualité du granulé. Notre lecteur conseille de faire appel à un fournisseur local, que vous pouvez retrouver sur notre annuaire, ou de pratiquer l’achat groupé comme, par exemple, avec Les Castors. Des prix trop bas, ne sont pas toujours, selon lui, un signe fiable d’économie. De plus, lui préconise plutôt le « sac en papier » plutôt que le sac en plastique, plus propice à la condensation. Et, ajoute-t-il : « évidemment, on ne stocke pas ses pellets plusieurs années ». De plus, comme nous vous l’indiquions dans cet article, lui aussi préconise de tamiser les pellets pour éviter tout encrassement prématuré de votre poêle. Les offres alléchantes peuvent aussi concerner les poêles à bois, et des fabricants plutôt inconnus au bataillon. Selon notre lecteur, choisir un fabricant réputé comme Invicta, Interstoves ou Hoben est un gage de qualité et de durabilité.

Attention aux poêles mixtes

Les poêles mixtes bois – granulés procurent de nombreux avantages. Le foyer à bûches procure le charme des flammes tout en permettant une autonomie complète vis-à-vis d’EDF. Et, le foyer à pellets assure un chauffage prolongé, fonctionnant toute la journée ou toute la nuit avec un minimum d’intervention. Cependant, ces poêles mixtes présentent un inconvénient : la capacité de leur réservoir est généralement limitée. Pour lui, il vaut mieux choisir entre le bois et les granulés plutôt que de cumuler les deux combustibles ! Nous remercions notre lecteur, qui sans le vouloir à contribuer à la rédaction de cet article. Et, vous ? Pourriez-vous nous indiquer d’autres inconvénients relevés grâce à votre propre expérience ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .