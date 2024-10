Numéro 1 des ventes, ce réservoir à pellet tamise automatiquement vos granulés de bois

Vos poêles et vos radiateurs ont repris du service ? Chez moi, c’est le cas, la chaudière ronronne, et la première flambée est prévue ce weekend ! Si comme moi, vous faites partie des 7,5 millions de foyers qui se chauffent au bois selon l’ADEME, vous utilisez peut-être des granulés de bois. S’ils vous sont livrés en vrac, le problème du transport ne se pose pas, votre poêle est directement alimenté. Mais, si vous devez manuellement recharger votre poêle, que faites-vous du sac entamé ? Vous le laissez à proximité du poêle, ce n’est pas très esthétique ! Je vous propose de découvrir un réservoir à granulés IDMarket vendu au prix de 69,99 €*. Actuellement numéro 1 des ventes, il cache un petit tiroir qui vous permet en plus de ne pas encrasser votre poêle. Présentation.

Présentation du réservoir à granulés IDMarket

L’idée d’un réservoir de pellets est bien d’avoir suffisamment de stock, à proximité du poêle, sans avoir à faire des allers-retours entre le lieu de stockage, à l’extérieur, et ce dernier. Avec des dimensions de 36 × 36 × 76 cm, le réservoir se place près du poêle et peut accueillir 45 kg de granulés de bois, soit trois sacs puisqu’ils sont vendus en 15 kg. Posé sur roulettes, vous pourrez aisément le déplacer, voire le rapprocher de votre stock, si celui-ci se trouve à proximité, sans escalier à franchir. De plus, sa façade se dote d’une partie transparente qui vous permet de connaître, à tout moment, le stock restant dans le réservoir. De couleur noir mat, il s’intègrera dans tous les intérieurs quelle que soit votre décoration.

Son secret : le tamis intégré !

Au fond du réservoir, se trouve un espace « vide » surmonté d’une grille qui se retrouve au fond du stock de pellets. Il est souvent conseillé de tamiser les pellets avant de les brûler, mais cette tâche peut être fastidieuse. En effet, vous devez vider le sac sur un tamis, qui ne tient pas toujours en place, puis remettre dans un bac ou un seau, etc. Avec le réservoir à granulés IDMarket, le tamisage se fait « automatiquement » ou presque. Lorsque vous versez les pellets, la poussière qu’ils contiennent tombe directement dans le fond du réservoir. Et, à chaque prélèvement de pellets, de nouvelles poussières rejoignent les autres. Vos pellets sont ainsi tamisés au fur et à mesure de leur utilisation.

Pourquoi le réservoir à pellets est un achat judicieux ?

Comme je vous l’ai expliqué, il permet de disposer de pellets, à portée de main. De plus, il apporte une touche esthétique à votre pièce ! En effet, il est bien plus joli que deux ou trois sacs plastiques empilés au sol, non ? Mais, sa réelle utilité étant de pouvoir débarrasser les pellets des poussières, responsables d’un encrassement plus rapide de votre appareil de chauffage. Je vous rappelle le prix de ce réservoir à pellets qui enregistre plus de 300 ventes en septembre dernier : 69,99 €, ce n’est pas excessif, et cela vous épargnera des corvées de nettoyage trop fréquentes ! Et, vous ? Comment stockez-vous vos pellets de bois, à l’intérieur ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

