Quel budget pour installer un poêle à bois ?

Selon un billet publié par l’ADEME en novembre 2023, près de 7 millions de foyers utilisent des appareils de chauffage au bois, en France. Ceux-ci offrent de nombreux avantages, entre autres sur plan écologique et économique. Le poêle à bois fait partie des appareils les plus plébiscités, grâce à son très bon rendement énergétique et du combustible utilisé, qui est une énergie verte, durable et renouvelable. En outre, ce dispositif de chauffage est également plus esthétique et bien moins encombrant qu’une cheminée. Il peut se fondre dans n’importe quel type de décoration et peut être installé n’importe où dans le salon. Reste à savoir son prix et son coût d’installation.

Le coût d’un poêle à bois, hors pose

Le prix d’un poêle à bois peut aller de 600 € à plus de 9 000 €, selon le modèle. Si vous optez pour un poêle à bûches standard ou un modèle en fonte, vous devez prévoir entre 600 € et 3000 €. Si vous souhaitez installer un modèle à double combustion, un poêle à bois turbo, ou un modèle suspendu ou encastrable, vous devez préparer un budget de 1 000 € à 5 000 €. Pour un poêle à granulés standard, il faudra débourser de 950 à 7 500 €. Les poêles de masse sont les plus chers, avec un coût pouvant atteindre les 10 000 € (poêle de masse stéatite ou ollaire), voire plus. La différence de prix est notable, chaque modèle ayant ses spécificités, entre autres au niveau de l’esthétique, la performance, la puissance en kilowatts, le rendement énergétique, les matériaux utilisés, les options en plus, etc. Lors de l’achat, il ne faut pas uniquement tenir compte du coût de l’appareil. Il est également recommandé de prendre en compte la rentabilité sur le long terme, dans la mesure où certains poêles à bois peuvent être plus coûteux à l’achat, mais sont beaucoup plus économiques à l’usage.

Le coût d’installation d’un poêle à bois

Le coût d’installation de cet appareil diffère également selon le modèle choisi, ainsi qu’en fonction de l’ampleur des travaux. En moyenne, le prix d’installation de ce dispositif de chauffage varie entre 500 € et 1 000 €. La pose d’un poêle à bois d’angle, par exemple, peut coûter entre 550 € et 1 500 €. Dans le cas où il n’y a pas encore un conduit d’évacuation des fumées, il faudra prévoir environ 1 500 € à 3 000 € de plus, en dehors de la pose de l’appareil. En effet, ce type de travaux est complexe, puisqu’il faudra, par exemple, créer une arrivée d’air frais pour un fonctionnement optimal de l’appareil. Pour l’installation d’un poêle avec tubage, des dépenses supplémentaires sont aussi à prévoir, en raison de la complexité des travaux. Cela consiste à mettre en place un tube d’évacuation de fumées dans un conduit de cheminée existant. D’autres frais supplémentaires peuvent être inclus dans le montant total de la facture, tels que les frais de transport de l’appareil, du tubage, etc.

Les aides financières possibles pour l’installation de ce dispositif de chauffage

L’installation d’un poêle à bois peut vous faire bénéficier, sous certaines conditions, d’aides financières, à l’instar de MaPrimeRénov’. Si toutes les conditions nécessaires sont remplies, vous pouvez obtenir jusqu’à 2 500 € avec cette aide distribuée par l’Anah. Par ailleurs, certaines entreprises proposent une réduction sur le devis, avec les Primes CEE (Certificats d’Économie d’Énergie). Pour acquérir un poêle à bois, vous pouvez également vous tourner vers l’éco-prêt à taux zéro, les aides locales, le PAR (Prêt Avance Rénovation), le Chèque énergie, etc. Notons que ces aides sont généralement mises en place pour encourager les travaux de rénovation énergétique. Pensez-vous installer un poêle à bois chez vous ou en possédez-vous déjà un ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .