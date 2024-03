Peut-on planter un Paulownia en France ? Cet arbre magnifique à la croissance exceptionnelle

Les arbres dans l’écosystème ont évidemment une importance capitale ! Ils sont les « poumons verts » de notre pays, et recouvrent, en métropole, environ 17,3 millions d’hectares, soit 31 % du territoire, selon l’inventaire forestier de l’IGN. Cependant, dans certaines zones, on assiste à une bétonisation massive, provoquant la disparition d’hectares de forêts. Pour pallier ces pertes, un arbre aux pouvoirs presque magiques se démarque et arrive en France : le paulownia. Il absorbe quatre fois plus de CO2 que la plupart des espèces, est facile à cultiver, et offre de splendides fleurs au printemps. Considéré comme invasif lorsque les arbres ne sont pas stériles, il devient pourtant un arbre très utilisé en France. Vous envisagez peut-être de planter un paulownia dans votre jardin ? Si tel est le cas sachez que c’est tout à fait possible, voici quelques conseils pour le planter, l’entretenir, et ainsi pouvoir admirer ces magnifiques fleurs. Découverte.

Présentation du paulownia

Le Paulownia appartient à la famille des Paulowniacées et est originaire de Chine et de Corée. Cette espèce est principalement exploitée pour son bois, utilisé dans la stabilisation des sols, la production de fourrage, et également prisée comme arbre d’ornement, en particulier l’espèce largement connue sous le nom de Paulownia tomentosa. Souvent désigné comme l’« arbre impérial », le Paulownia présente un intérêt particulier en raison de son importante absorption de dioxyde de carbone, favorisée par sa croissance rapide. Il est, depuis peu, cultivé en France, avec des arbres stérilisés qui évitent ainsi le caractère invasif de cette plante asiatique. Il est connu et reconnu pour aider dans la lutte contre le réchauffement climatique, au regard de son fort pouvoir d’absorption du CO2.

Comment planter un paulownia ?

Le paulownia se plaît et se développe, de préférence, dans un emplacement ensoleillé, à l’abri des vents forts, et nécessite un sol bien drainé, fertile en nutriments et en matière organique. Attention, à ne pas le planter au-dessus d’une nappe phréatique, ou près de « réservoirs » d’eaux stagnantes, il n’est pas un inconditionnel des sols très humides. Lors de la plantation, creusez un trou d’environ 60 cm de profondeur et de largeur pour permettre un développement optimal des racines. Améliorez la qualité du sol en mélangeant du compost ou du fumier bien décomposé avec la terre extraite. Le moment idéal pour planter le paulownia est au printemps ou en automne, lorsque le sol conserve encore de la chaleur. Positionnez l’arbre dans le trou de plantation et comblez-le de terre en tassant délicatement autour du tronc. Un arrosage abondant favorisera l’enracinement. Tenez compte du fait que le paulownia peut atteindre une taille considérable, donc, assurez-vous de choisir un emplacement approprié avant la plantation.

Et, comment entretenir le paulownia ?

Le paulownia ne demande que très peu d’entretien, hormis durant les deux premières années, pendant lesquelles il faudra l’arroser de manière régulière et abondante. Il faudra ensuite effectuer une taille annuelle pour encourager une croissance saine et préserver sa forme. Privilégiez la taille hivernale, en évitant les coupes importantes. Cependant, si vous souhaitez conserver un arbre de taille acceptable, il faudra le tailler chaque année, car il peut grandir très vite s’il se satisfait de l’endroit où il est planté. Enfin, dans les régions plus froides, il est conseillé de rabattre l’arbre à la fin de l’hiver pour renforcer sa force et sa vitalité. Du moins, tant que sa hauteur reste accessible. Avez-vous déjà planté un paulownia ? Et, quels bénéfices tirez-vous de cette plantation ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .