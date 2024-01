Poêle à Granulés : quelle consommation de pellets pour une maison de 100 m² ?

Vous vous apprêtez à investir dans l’installation d’un poêle à pellets ? Vous avez obtenu un financement, et trouvé la perle rare qui se chargera d’apporter la chaleur dans votre foyer ? C’est déjà une bonne chose, d’autant qu’investir dans un poêle à pellets, c’est investir pour un mode de chauffage écologique, économique et plutôt agréable. Qui n’aime pas se détendre devant un poêle, ou avant, une cheminée ? Mais, quel poêle allez-vous choisir pour chauffer les 100 m² de votre habitation ? Attention, tous les poêles à pellets disposent d’une puissance exprimée en kW qui détermine leur capacité à chauffer une certaine surface. De plus, cette puissance varie en fonction du degré d’isolation de votre maison. Mais, quel poêle à pellets choisir pour 100 m² ? On vous explique comment faire le bon choix !

Quel stock de pellets prévoir pour une surface de 100 m² ?

Avant de vous expliquer en détail comment choisir la puissance de votre poêle à pellets compte tenu de la surface à chauffer, voici la quantité de pellets de bois à prévoir pour chauffer cette surface. On estime qu’un poêle à pellets de moyenne puissance, consomme environ un kilo de pellet par heure de combustion. Notez que plus votre poêle sera puissant, plus il consommera de pellets. Pour un poêle de 6 kW utilisé toute la journée (8 heures), il faut approximativement prévoir 11 kilos de pellets. Pour un poêle plus puissant (13 kW) et sur le même laps de temps, il faut approximativement compter 20 kilos de pellets de bois. Cette consommation dépend aussi de votre degré d’appréciation de la chaleur, et de l’isolation de votre maison. En moyenne, sur l’année, il faut prévoir environ deux tonnes par an, pour être sûr de ne pas manquer de combustible.

Quel type de poêle à granulés prévoir pour une surface de 100 m² ?

Attention, acheter un poêle très puissant dans une maison très mal isolée ne servira pas à grand-chose, sauf à vous faire dépenser beaucoup d’argent ! Et, si vous choisissez un poêle de petite puissance, mais que votre surface à chauffer est trop importante, il sera exploité au maximum, mais ne fournira pas assez de chaleur. Voici quelques indices pour le choix de votre poêle à pellets dans une maison de 100 m² :

Pour une maison mal isolée construite avant 1980 : Aucun poêle à bois, même le plus puissant (13 kW) ne peut chauffer une telle surface dans ce type de maison… Il faudrait, dans l’absolu, 18 kW pour chauffer soit deux poêles de 9 kW, ou un de 10 et un de 8 !

Pour une maison peu isolée construite de 1980 à 1990 : il faudra opter, au moins, pour un modèle de 11 kW pour obtenir une chaleur satisfaisante.

Pour une maison moyennement isolée construite de 1990 à 2000 : un poêle de 9 kW ou 10 kW pourra convenir pour chauffer une surface de 100 m².

Pour une maison parfaitement isolée, construite après 2000, un petit poêle de 6 kW ou de 7 kW sera amplement suffisant et explicitement plus accessible financièrement.

Quelle consommation de granulés prévoir pour les autres surfaces ?

Mais, au fait, qui a inventé le poêle à pellets de bois ?

L'invention du poêle à pellets remonte aux années 1980, et est généralement attribuée à un ingénieur américain du nom de Jerry Whitfield. Il a conçu le premier prototype de poêle à pellets dans le but de fournir une alternative plus propre et plus durable aux poêles traditionnels fonctionnant au bois, au charbon ou au fioul. Le concept était de créer un système de combustion automatisé, utilisant des granulés de bois compressés (pellets) comme source d'énergie.