Poêle à Granulés : quelle consommation de pellets pour une maison de 50 m² ?

Dans certains appartements anciens, voire très anciens, subsistent de vieilles cheminées, qui étaient auparavant les systèmes de chauffage, même en appartement. Depuis le 1ᵉʳ avril 2023, les cheminées ouvertes sont interdites d’utilisation dans de nombreuses communes Françaises, rappel le site Atmo Auvergne Rhône-Alpes. Si une vieille cheminée existe dans votre appartement, et ce, même si vous avez 50 m² de surface à chauffer, vous avez donc la possibilité d’y faire installer un poêle à pellets. Souvent réduites à un élément décoratif, les vieilles cheminées pourraient être transformées en système de chauffage performant. Utiliser le conduit d’évacuation pour un poêle à pellet ou à bois, pourrait vous permettre de vous passer de l’électricité sur une petite surface. Ainsi, vous feriez un geste pour la planète, mais également pour votre porte-monnaie. Une opération qui couterait autour de 1 000 € environ. Une bonne affaire, donc ? Mais, quel type de poêle à pellet choisir pour une surface de 50 m² ? Et, quel type de poêle sera le plus adapté à cette surface ? On va tout vous expliquer.

Pourquoi remplacer une vieille cheminée par un poêle à pellet ou à bois ?

Dans de nombreux départements français, comme dans la Métropole de Lyon, les cheminées à foyers ouverts sont désormais interdites. Pour réutiliser une vieille cheminée, la seule solution est donc de la transformer en poêle à pellets. Cette transformation sera moins onéreuse qu’une installation complète d’un autre système de chauffage, notamment parce que le conduit d’évacuation des fumées, est déjà existant. Au pire, il faudra le tuber pour plus de sécurité, mais le coût ne sera pas énorme. Installer un poêle à pellets serait donc une option intéressante économiquement parlant, mais vous faciliterait également le quotidien, en achetant des sacs de pellets peu encombrants, et à des prix intéressants.

Quelle quantité de pellets faut-il pour chauffer 50 m² sur une saison ?

Généralement, un poêle à pellets de puissance moyenne consomme environ un kilogramme de pellets par heure de combustion. Il est important de noter que la consommation de pellets augmente avec la puissance du poêle. Ainsi, pour un poêle de 6 kW utilisé pendant une journée entière (8 heures), il est recommandé de prévoir approximativement 11 kg de pellets. En comparaison, un poêle plus puissant (13 kW) nécessiterait approximativement 20 kg de pellets pour la même durée. Cette estimation dépend par ailleurs de votre préférence personnelle pour la chaleur et du niveau d’isolation de votre habitation. En moyenne, sur une année, il est prudent de prévoir une tonne de pellets pour garantir un approvisionnement suffisant en combustible. Un coût annuel de 479 €, selon le prix moyen indiqué par Selectra au 8 janvier 2024.

Quel type de poêle à pellet choisir pour une maison ou un appartement de 50 m² ?

Les poêles à pellets sont déterminés par une puissance exprimée en kW allant de 6 à 13 kW. À l’évidence, plus la puissance du poêle est élevée, plus il est capable de chauffer une grande surface. Pour une surface de 50 m², il sera donc important de choisir un poêle adéquat, pour éviter un surcoût à l’installation. Un poêle trop puissant vous reviendrait très cher, et vous auriez beaucoup trop chaud ! Voici quelques indices pour choisir le « bon poêle à pellets » pour 50 m² :

Pour une maison mal isolée construite avant 1980 : ces maisons que l’on appelle des « passoires thermiques » devront être équipées d’un poêle à pellets d’une puissance de 9 kW pour 50 m² à chauffer.

Pour une maison peu isolée construite de 1980 à 1990 : un poêle de 6 kW, le plus petit des modèles, suffira à chauffer cette surface.

Pour une maison moyennement isolée construite de 1990 à 2000 : sur ce type de maison, le plus petit des poêles (6 kW) est capable de chauffer 65 m². Choisir un poêle plus puissant ne sera donc pas nécessaire.

Pour une maison parfaitement isolée, construite après 2000 : là encore 6 kW suffiront amplement et seront peut-être même trop puissant puisque dans une maison parfaitement isolée, un poêle de 6 kW est donné pour une surface chauffée de 90 m².

Pour 50 m², il est en conséquence complètement inutile d’investir dans un poêle à pellets très cher, que vous n’utiliseriez jamais au maximum de ses capacités.

Quelle consommation de granulés prévoir pour les autres surfaces ?

Vous trouverez ci-dessous nos articles dédiés pour estimer la consommation de pellets selon la surface de votre habitation.

