Poêle à Granulés : quelle consommation de pellets pour une maison de 60 m² ?

Parmi les 7 millions de foyers qui se chauffent au bois, 10 % ont choisi le poêle à granulés, ou à pellets de bois, selon l’ADEME. L’agence de la transition énergétique indique que le choix du pellet de bois est judicieux, mais qu’il est important de choisir le poêle à pellets idéal pour chaque surface d’habitation. En d’autres termes, il est inutile d’investir dans un poêle à pellets très puissant si la surface à chauffer est plutôt petite. D’une part, vous auriez beaucoup trop chaud, et d’autre part, votre poêle souffrirait de tourner au ralenti constamment. Mais, alors, quel poêle à pellets choisir, et quel stock de pellets prévoir pour chauffer une surface de 60 m² ? On fait, avec vous, le tour de la question !

Quel type de poêle à granulés prévoir pour une surface de 60 m² ?

Les poêles à granulés vendus dans le commerce affichent tous une puissance exprimée en kW. Ces puissances allant de 6 à 13 kW déterminent la capacité du poêle à chauffer une certaine surface. Cependant, il faut aussi tenir compte de la qualité d’isolation de votre habitation pour faire le bon choix quant à votre futur poêle à pellets. Voici les indications à appliquer pour une surface à chauffer de 60 m².

Pour une maison mal isolée construite avant 1980 : si votre maison est mal, très peu isolée ou qualifiée de « passoire thermique », il faudra investir dans un poêle d’une puissance de 11 kW, idéal pour ce type de surface.

Pour une maison peu isolée construite de 1980 à 1990 : l’isolation est très importante, et pour 60 m², dans ce type de maison, le poêle d’une puissance de 7 kW sera suffisant.

Pour une maison moyennement isolée construite de 1990 à 2000 : le plus petit des poêles en termes de puissance peut chauffer 65 m², il sera donc suffisant pour votre surface.

Pour une maison parfaitement isolée, construite après 2000, le plus petit des poêles à pellets est donné pour 90 m², il sera en conséquence trop puissant pour 60 m². Néanmoins, si le poêle à pellet est votre souhait, vous devrez accepter qu’il fonctionne en sous-régime.

Quel stock de pellets prévoir pour une surface de 60 m² ?

On estime qu’un poêle consomme approximativement un kilo de pellets par heure de chauffe. Mais, cela dépend aussi de votre appréciation de la chaleur, et de la puissance de votre appareil. Pour un poêle fonctionnant à 6 kW pendant une journée complète (8 heures), il est recommandé de prévoir environ 11 kg de granulés de bois. En revanche, pour un poêle plus puissant de 13 kW, utilisé durant la même durée, il est conseillé de compter approximativement 20 kg de pellets. Pour une surface de 60 m², il faut donc prévoir autour d’une tonne de pellets de bois d’excellente qualité pour assurer le chauffage de la saison.

Quelle quantité de granulés devrait être envisagée pour d’autres surfaces ?

Ci-dessous, vous trouverez nos articles dédiés pour estimer la consommation de pellets en fonction de la superficie de votre domicile.

Comment optimiser la diffusion de chaleur dans votre pièce ?

Avec un poêle à bois, vous aurez toujours un problème de répartition de la chaleur. En effet, le poêle à bois chauffe très fort autour de lui, et un peu moins en s’éloignant. De plus, la chaleur monte vers le plafond, et est en quelque sorte, perdue. Pour renvoyer la chaleur vers le centre de la pièce, vous avez trois solutions simples : l’échangeur de chaleur, le ventilateur de plafond, ou le ventilateur de poêle. Nous reviendrons en détail sur ces différents moyens dans un prochain article. Cependant, le ventilateur de poêle semble séduire de nombreux utilisateurs par sa facilité d’installation, son côté autonome et son coût de moins de 50 €. Il ne vous permettra pas de gagner 50 € sur vos factures de combustible tous les mois, mais une chaleur mieux répartie. Que pensez-vous de notre estimation pour 60 m² ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

