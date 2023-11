Le chauffage est de retour depuis quelques semaines déjà dans nos intérieurs et vous avez peut-être opté pour le poêle à granulés. Ce dernier, très en vogue actuellement, présente une alternative écologique et économique aux énergies fossiles. Cette année, lorsque vous avez rallumé votre poêle à granulés, vous avez constaté une chose étrange : les pellets semblent déborder du réservoir à granulés que l’on appelle le creuset. Surtout, ne paniquez pas, cette petite bizarrerie est assez fréquente et peut être provoquée par différentes causes sur lesquelles il faut intervenir pour ne pas aggraver la situation. Voici comment réagir rapidement en cas de débordement de pellets dans votre poêle.

Cause probable n° 1 : un défaut d’entretien de votre poêle

Le mauvais entretien de votre poêle à granulés est souvent la première cause de débordement des pellets ! Si votre poêle est encrassé, la combustion est ralentie, voire totalement arrêtée, mais le poêle, lui, continue de déverser des pellets dans le creuset, d’où le débordement. Les pellets débordent alors, mais ne chauffent pas la pièce, ils sont réduits en cendres immédiatement.

La solution :

Nous ne vous apprendrons rien en vous expliquant que la solution de ce premier problème est d’engager un nettoyage complet de votre poêle à granulés ou de faire intervenir un professionnel pour cela. Pour éviter le débordement dû à un mauvais entretien, vous devez régulièrement vider votre tiroir à cendres, aspirer le foyer à froid et nettoyer la vitre du poêle.

Cause probable n° 2 : un défaut d’entretien du conduit

Là encore, c’est à cause d’un entretien partiel ou négligé que le débordement peut se produire. Nous vous rappelons que le bois ou les pellets, lorsqu’ils brûlent, produisent de la suie, qui vient se déposer sur le conduit d’évacuation. Si celui-ci est obstrué ou que l’air passe difficilement, alors le poêle peine à chauffer les pellets et ils débordent. Eh oui, un feu de bois ou de pellets a besoin de l’air du conduit pour brûler !

La solution :

Comme vous pouvez l’imaginer, la solution à ce problème, c’est de ramoner votre conduit. Rappelons que, dans les textes, le ramonage de vos conduits est obligatoire au moins une fois par an par un professionnel (cheminée et chaudière). Une attestation de ramonage vous sera nécessaire pour votre assurance en cas d’incendie. En revanche, rien ne vous empêche de ramoner le conduit plus fréquemment pour éviter tout désagrément lié à l’évacuation des fumées et à l’arrivée d’air dans votre poêle.

Cause n° 3 : la bougie du poêle

Sur un poêle à pellets, l’allumage se fait grâce à une bougie d’allumage, qui va enflammer les granulés. Si celle-ci est défectueuse, l’allumage ne se fait que difficilement, les pellets ne brûlent pas, mais continuent d’affluer dans le creuset.

La solution :

Si la bougie est la source de votre souci de débordement, il vaut mieux faire appel à un professionnel, surtout si votre appareil est encore sous garantie.

Cause probable n° 4 : un mauvais réglage

Comme nous l’avons dit récemment, le poêle à granulés a besoin d’air pour chauffer. L’air peut provenir de l’intérieur ou de l’extérieur dans le cas de poêle à granulés étanche. Si votre arrivée d’air est insuffisante ou que les grilles d’aérations sont obstruées, mal installées ou endommagées, votre feu va s’étouffer, les pellets ne brûleront pas, mais le remplissage, lui, continuera de se faire, provoquant le débordement.

La solution :

Vous pouvez essayer de régler vos arrivées d’air avec les trappes disponibles, mais le problème peut être plus important et nécessiter l’intervention d’un professionnel pour un réglage optimal.

Cause probable n° 5 : un mauvais réglage de la combustion

Si la température de combustion est insuffisante, les granulés ont tendance à s’accumuler dans le foyer sans se consumer correctement. En revanche, une température excessive peut entraîner la liquéfaction des cendres, formant des blocs de mâchefer lors du refroidissement. Cette couche de mâchefer peut obstruer la ventilation du poêle et contribuer à l’accumulation des granulés. Ce problème se pose fréquemment lorsque vous changez de marques de pellets, s’ils n’ont pas le même pouvoir calorifique, le même taux de cendres, ou d’humidité.

La solution :

Normalement, le débit de déversement est automatique, mais vous pouvez manuellement le régler grâce à la vis sans fin. Le seul moyen de régler ce problème de combustion, est de tenter différents réglages, en sachant que le débit de granulés doit toujours être inférieur ou égal au débit d'air.