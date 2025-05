Quel est le meilleur moment pour arroser les plantes de votre jardin ?

Quand les beaux jours pointent leur nez, on ressort les lunettes de soleil, les chapeaux de paille… et les arrosoirs ! Car oui, l’arrosage est l’un des gestes les plus essentiels du jardinier amateur. Et pourtant, une bonne partie d’entre nous continue d’arroser quand ça nous arrange ou lorsqu’on y pense ! Et, ce n’est pas la meilleure des choses à faire, selon Alex, notre ami paysagiste !… au détriment de nos pauvres tomates. L’arrosage est tout un art, avec ses règles, ses outils et son timing. Mais, alors, quand et comment arroser sans transformer son jardin en piscine ou en champ de champignons ? Voici quelques conseils à suivre, pour que vos plantations se réjouissent d’être dans votre jardin !

À quelle heure arroser ? Le créneau parfait que vous ratez souvent

On pourrait croire qu’arroser, c’est quand on veut, ou quand on peut ! Eh bien non ! Les experts sont unanimes : le meilleur moment pour arroser, c’est le matin tôt, de 5 h à 9 h. Oui, ça pique un peu, surtout un dimanche quand il faut se lever aux aurores. Mais, c’est là que la plante profite le mieux de l’eau sans risquer l’évaporation ni les maladies. En journée ? Mauvaise idée : entre le soleil de plomb et les gouttelettes qui agissent comme des loupes, bonjour les brûlures. Le soir, c’est tentant, mais attention à l’humidité stagnante qui attire champignons et parasites. Alors, pour ceux qui ne sont pas du matin, une seule astuce : installer un programmateur. Sinon, vous pouvez essayer de soudoyer un voisin, un enfant, ou votre conjoint, néanmoins ce n’est pas garanti ! Je vous résume tout cela par une petite infographie colorée :

Le bon outil pour le bon usage

Tous les arrosages ne se valent pas. L’important, c’est d’arroser en profondeur, au pied des plantes, et d’éviter de transformer le feuillage en douche tropicale. Ça semble simple, mais ça dépend aussi… de votre matos ! Par exemple, on n’arrose pas les pots de fleurs avec un tuyau d’arrosage, qui lui, se destine plutôt aux massifs avec des plantes en terre.

Voici un petit comparatif des solutions d’arrosage :

Type Idéal pour… Avantages Inconvénients Arrosoir Semis, petits pots, coin sans pression Doux, précis, Long, si grand jardin Tuyau d’arrosage Massifs, grandes zones Polyvalent, accessoires multiples Gaspillage si mal utilisé Goutte-à-goutte Haies, potées, jardinières Économique, précis, programmable Sensible aux impuretés Tuyau microporeux Massifs, haies longues Arrosage doux, discret sous paillis Enracinement superficiel s’il est mal placé Oscillant/Sprinkler Pelouses, carrés potagers Large couverture, parfois réglable Gaspillage si mal programmé

Le top du top ? Un système mixte, avec tuyau principal, goutte-à-goutte et minuterie intégrée.

Penser à tout, surtout quand on est absents

Le vrai défi de l’été, ce n’est pas d’arroser. C’est d’arroser quand on est en vacances. Entre deux séances de bronzette, difficile de penser à la sécheresse qui frappe vos salades. La solution ? Le programmateur, encore lui. Facile à installer, il pilote vos arroseurs pendant que vous bronzez. Pour les balcons, des systèmes goutte-à-goutte branchés sur réserve d’eau sont désormais disponibles, parfaits pour les urbains pressés. Et, si tout ça vous semble trop technique, pas de panique. Le bon vieux copain de confiance peut aussi faire l’affaire.

À condition de leur expliquer clairement que les tomates n’aiment pas les bains de minuit. Alors, vous êtes plutôt arrosage du matin ou ruée vers le tuyau en rentrant du boulot ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .