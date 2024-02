Quel est le poids d’un stère de bois ?

L’hiver est encore là, et les poêles à bois tournent chaque jour ou presque ! Vous avez passé commande de votre stock de bois, et vous interrogez sur les mentions qui figurent sur votre facture. Impossible de trouver le volume en stère que le vendeur vous a livré ! C’est absolument normal, et vous ne devriez pas trouver la mention « stère » justement. En effet, depuis quelques années, « le bois de chauffage s’achète au m³ ou dm³. Le stère n’est plus considéré comme unité de mesure légale pouvant être employé dans la vente de bois », selon le ministère de l’Économie. Il n’empêche, que les vendeurs sont nombreux à proposer encore des « stères de bois ». Mais, combien pèse un stère de bois ? Et, que représente réellement un stère ? Vous allez voir que c’est un peu compliqué et que cela peut facilement vous induire en erreur. Décryptage.

Un petit point sur les unités de mesures légales pour le bois de chauffage

Comme nous venons de vous le dire, le stère de bois n’est plus une unité légale en France, pour la vente du bois de chauffage. Et, cette règle ne date pas d’hier puisqu’elle est entrée en vigueur le 31 décembre 1977. Depuis cette date, l’unité légale est le m³ ou le dm³ et correspond à un volume de bois livré. Selon l’ADEME, le stère correspond à un mètre cube apparent dans le contexte des bûches. Conformément à la norme NF régissant le bois de chauffage, il est spécifié que l’étiquetage doit exprimer la quantité en mètres cubes. Ce qui ne correspond pas forcément à un poids défini. En effet, tout va dépendre de la longueur des buches livrées, et donc des espaces vides présents dans le volume total. L’ADEME précise ceci :

1 stère = 1 m³ de bûches de 1 m de long ou 0,8 m³ de bûches de 50 cm ou 0,7 m³ de bûches de 33 cm ou 0,6 m³ de bûches de 25 cm.

Combien pèse un stère de bois ?

Lorsque le stère était encore en vigueur, on considérait qu’un stère de bois pesait environ 500 kilos. Cependant, le stère mesure un volume et non un poids. Ainsi, un volume de buche d’un mètre sur un mètre, représenterait donc un mètre cube. Ce qui veut dire, si l’on se réfère aux données de l’ADEME, qu’un stère de bois peut peser 500 kilos, comme une tonne. En réalité, tout dépend de l’essence de bois, de son taux d’humidité, et de la dimension des bûches choisies. Par exemple, un stère de bois de chêne ou de hêtre, avoisinera la tonne, quand le même volume, en pin, ou en tilleul, atteindra à peine les 800 kilos. Vous l’aurez compris, le stère de bois ne peut pas être défini par son poids, car de nombreux facteurs viennent modifier le volume, donc le poids.

Le stère de bois, un casse-tête annuel pour les consommateurs !

Si nous résumons, 1 stère de bois correspond à 1 m³ de bois, si vous choisissez des buches de 1 mètre. Mais, en commandant 1 stère de bûches de 33 cm, vous n'obtiendrez pas automatiquement un mètre cube de bois. Cette différence s'explique par le fait que les bûches de 33 cm peuvent être disposées de manière plus efficace que celles d'une longueur d'1 mètre. Analogiquement, cela ressemble au jeu Tétris, où des bûches plus courtes facilitent le remplissage des espaces vides. En revanche, si les bûches mesurent 1 mètre et présentent des irrégularités, cela peut laisser d'importants espaces vides, ayant un impact mesurable sur le volume final du tas de bois rangé. Une fois arrangé, le stère de bois coupé en bûches de 33 cm occupera désormais seulement 0,7 mètre cube. On vous laisse méditer sur la question ! Pour vous aider dans vos calculs, l'ONF propose un petit convertisseur, bien utile !