Quelle est la différence entre une pelouse et du gazon ? Attention aux idées reçues !

Depuis que je dispose d’une tondeuse électrique, sur batterie, je ne considère plus la tonte comme une corvée… Une fois par semaine, je pars à l’assaut de ma pelouse ! Oui, j’ai bien dit pelouse, car malgré les dires de mon mari, dans notre jardin, nous sommes bien loin du gazon du Stade de France. Saviez-vous que le gazon n’était pas de la pelouse et vice-versa ? Vous me direz peut-être que c’est la même chose, et pourtant, même si les deux doivent être entretenus et tondus, il existe bien une subtile différence. Laquelle ? Je vous l’explique immédiatement dans cet article. Culture Générale au programme !

Pelouse vs Gazon : des faux jumeaux du jardin

Sur le papier, la pelouse est une étendue végétale basse, composée principalement de graminées, parfois rehaussée de quelques plantes ou arbustes sauvages. Naturelle, elle pousse plus librement, accueille une biodiversité riche, et assume sans complexe ses petites imperfections : un coin clairsemé par-ci, une pâquerette par là. Un brin bohème, en somme. Le gazon, lui, est une œuvre d’art humaine ! Semé, tondu, entretenu avec amour, il doit être dense, vert, uniforme, et répondre aux normes de beauté que nous nous imposons. Que ce soit pour décorer un jardin, créer un terrain de foot miniature ou impressionner belle-maman, le gazon est façonné sur mesure, parfois à coups de scarificateur et d’engrais maison !

Pourquoi confond-on aussi facilement pelouse et gazon ?

Soyons honnêtes : quand on regarde un carré de verdure bien tondu sous le soleil, difficile de savoir s’il s’agit d’une pelouse naturelle ou d’un gazon bien entretenu. D’autant plus que, par abus de langage, le mot « pelouse » est souvent utilisé pour désigner ce que les jardiniers s’acharnent à tondre tout l’été ! Et puis, avouons-le : dans un petit jardin, les graines de gazon semées finissent par créer ce qu’on appelle une pelouse, même si, techniquement, ce n’est pas tout à fait la même chose.

Gazon : quelles bases pour un tapis vert parfait ?

Semer : choisissez des semences adaptées à votre terrain et usage (ornement, sport, ombre…).

Arroser : ni trop, ni trop peu… sinon gare aux jaunissements ou aux moisissures !

Nourrir : apportez de l’engrais et des nutriments pour fortifier votre gazon face aux stress climatiques (cendres, marc de café, etc.)

Tondre : une tonte régulière densifie et renforce le tapis végétal.

Scarifier : au printemps et en automne, aérez votre gazon pour le débarrasser de la mousse et du feutrage.

Regarnir : comblez les trous avec des semences de regarnissage adaptées.

Désherber : sans pitié pour la mousse et les mauvaises herbes qui voudraient jouer les squatteurs.

Pelouse ou gazon : à chacun son style !

Finalement, choisir entre pelouse et gazon dépend surtout de vos envies et de votre niveau de patience. La pelouse naturelle possède ce charme champêtre qui plaît aux amateurs de biodiversité : quelques fleurs sauvages, des abeilles qui butinent et un peu de vie sauvage au jardin… Voilà pourquoi j’ai donc une pelouse et non pas un gazon ! Le gazon, lui, est pour les perfectionnistes, ceux qui rêvent d’un tapis vert uniforme, dense, et sans un brin qui dépasse. Et vous, dans votre jardin, êtes-vous plutôt du style pelouse sauvage ou gazon impeccable digne d’un green de golf ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .