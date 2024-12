Quelle est la quantité de bois nécessaire pour chauffer une maison de 100 m² cet hiver ?

Le bois de chauffage est un combustible très populaire en France, puisque l’ADEME estime à 7,5 millions le nombre de foyers l’utilisant pour se chauffer. Nous avons pour coutume de parler de « stère » de bois lorsqu’il s’agit de passer nos commandes de bois de chauffage. Et, nous pensons souvent, à tort, qu’un mètre cube de bois correspond à un stère de bois. C’est vrai, uniquement si vos bûches mesurent un mètre de long ! En revanche, si vos bûches sont livrées en 33 cm, alors vous ne disposerez pas d’un stère (1 m³) mais de 0,7 m³, les petites bûches ne pouvant pas être rangées comme les grandes. Néanmoins, on peut s’interroger sur la quantité de stères de bois nécessaire pour se chauffer tout l’hiver. Quels sont les facteurs qui déterminent cette quantité de bois ? Et, combien faut-il de stères (m3) de bois pour une maison de 100 m² ? Je vous éclaire sur ces questions.

Les différents systèmes de chauffage au bois

En fonction de votre appareil de chauffage, la quantité de bois sera différente. Ainsi, vous utiliserez plus de bois avec une cheminée ouverte qui affiche un rendement plutôt bas (10 à 15 %) qu’avec un insert ou foyer fermé qui affiche un rendement de 70 %. Dans les appareils affichant le meilleur rendement, je citerai le poêle à bois, évidemment avec 85 % pour les modèles récents et 90 % pour la grosse chaudière à bois. Bien entendu, votre besoin en bois de chauffage dépendra de l’appareil utilisé, plus le rendement est bas, plus votre stock de bois de chauffage devra être élevé.

D’autres facteurs à considérer pour évaluer vos besoins en bois de chauffage

La superficie de la maison n’est pas le seul critère à considérer. En effet, la consommation de bois va également dépendre de la qualité de votre isolation. À l’évidence, une maison parfaitement isolée consommera moins de bois qu’une passoire thermique. De plus, vous devrez aussi tenir compte de votre région d’habitation, on consommera plus de bois à Metz qu’à Sète ! La hauteur sous plafond est par ailleurs à considérer, plus votre plafond sera haut et plus, vous consommerez. Le poêle à bois chauffe un volume et non une surface.

Alors, combien de stères de bois pou 100 m² de surface ?

Voici quelques repères pour vous aider à estimer votre besoin en bois de chauffage pour 100 m² en stère de bois, en estimant que vos buches soient livrées en rondin d’un mètre. Nous avons d’ailleurs consacré un article sur les meilleurs fendeurs de buches, car évidemment, il faut bien le couper ce bois !

Pour un poêle à bois avec une bonne isolation et en chauffage d’appoint : 2 à 3 stères ou 4 à 6 stères pour un chauffage principal.

Pour un insert ou un foyer fermé avec une isolation moyenne : 3 à 4 stères en chauffage d’appoint et 6 à 8 stères en chauffage principal.

Pour une chaudière à bois et une mauvaise isolation : 8 à 12 stères pour un chauffage principal, les chaudières à bois n’étant jamais des chauffages d’appoint

Pour une cheminée ouverte : 5 à 6 stères en chauffage d’appoint et 10 à 15 stères en chauffage principal.

Ces données sont des moyennes, elles pourront varier en fonction de votre perception de la chaleur, et de la qualité de votre bois de chauffage.