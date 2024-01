Vers noirs : pourquoi ils envahissent nos maisons et comment s’en débarrasser ?

L’été dernier, de nombreux français s’étaient retrouvés confrontés aux punaises de lit. Des bestioles qui ont envahi les appartements et maisons, et qui ont donné du travail aux spécialistes de la désinsectisation. Depuis quelques semaines, elles se font plus discrètes, et ne sont plus sur le devant de la scène. Le froid aurait-il eu raison des punaises de lit ? Un autre nuisible commence à venir se mettre au chaud dans nos intérieurs, il n’est pas très ragoutant. Cependant, il n’est pas dangereux pour l’homme puisqu’il ne vous sucera pas le sang pendant que vous dormez. Lui, c’est le ver noir, où iule, il ressemble à un mille-pattes, mais se déplace à la vitesse d’un escargot. Pourquoi les vers noirs envahissent nos maisons ? Et, comment s’en défaire ? On va tout vous expliquer.

Les vers noirs ou iules, qu’est-ce que c’est ?

Les iules sont aussi appelés « vers noirs d’humidité », et ces arthropodes apparaissent plutôt dans les zones rurales, après la pluie. Dans la nature, ils sont de formidables alliées au jardin, puisqu’ils s’occupent de la décomposition des végétaux. Vous pouvez normalement en apercevoir dans votre compost. Ils mesurent de 12 à 17 mm et se cachent sous une carapace de couleur noire. S’ils se sentent menacés, ils ne fuient pas, et n’attaquent pas, ils se roulent en boule. Les vers noirs affectionnent particulièrement les endroits humides, comme la salle de bain, ou les toilettes. Ils viennent pour y dévorer les matières organiques en décomposition. Ainsi, si vous voyez apparaître de la moisissure dans votre salle de bain, il est fort probable que des vers noirs s’installent à proximité. Ainsi, ils investissent les maisons lorsqu’il pleut, et prennent votre intérieur pour un refuge protecteur. Les vers noirs ne sont pas dangereux pour l’homme (sauf en cas d’allergie). En revanche, ils dégagent une odeur nauséabonde, et peuvent rapidement vous envahir.

Comment éviter d’héberger les vers noirs contre votre gré ?

Comme nous vous l’avons dit plus haut, les vers noirs adorent l’humidité. Pour éviter leur présence, c’est donc sur cette dernière qu’il faut agir, en asséchant au maximum votre intérieur. Pour cela, voici quelques conseils pratiques :

Aérer quotidiennement vos pièces d’eau

Installer une VMC

Nettoyer vos murs au vinaigre blanc

Nettoyer les joints en silicone avec une brosse à dents

Et, s’ils sont déjà là, je fais quoi ?

Sachez que les endroits stratégiques des vers noirs sont facilement identifiables. Généralement, ils commencent par envahir votre façade extérieure, et cherchent à entrer par des fissures. Une fois entrés à l’intérieur, les vers noirs se trouvent dans les pièces d’eau. Cependant, ils peuvent aussi s’installer dans vos siphons, ou dans les drains de vos installations. Pour les éliminer, il existe un insecticide spécialement conçu ou des insecticides contre les fourmis, qui fonctionnent aussi bien. Pour éviter qu’ils n’entrent chez vous, vous pouvez disposer un peu partout des absorbeurs d’humidité, si par exemple, vous n’avez pas la possibilité d’aérer. Et, pour éviter l’invasion, évitez de laisser stagner vos déchets de cuisine, ils pourraient s’y installer et proliférer. Avez-vous déjà été confrontés aux vers noirs ? Et, comment les avez-vous éliminés ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

