Allemagne : le premier train suspendu « Wuppertaler Schwebebahn » est en fonction depuis 120 ans !

Normalement, lorsque l’on monte dans un train, celui-ci possède des roues qui avancent sur des rails ! Sauf si vous embarquez sur la ligne qui relie Düsseldorf à Wuppertaler en Allemagne ! Il y a 120 ans le premier train suspendu au monde voyait le jour.

Il vole toujours mais pourtant « l’exploit » n’a pas été réitéré, et il sera peut-être aussi le dernier. A l’époque, les constructeurs allemands avaient préféré suspendre le train que de construire un pont… 120 ans plus tard, le train est toujours suspendu à son monorail et survole la ville ! Si vous avez le vertige, il faudra trouver un autre moyen de passer !

Ce train, le Wuppertaler Schwebebahn a été conçu par Eugen Langen, en 1900, à Cologne. Puis, une fois validé par l’empereur de l’époque, il est inauguré l’année suivante. Il dessert encore aujourd’hui une vingtaine de stations sur une durée d’une demi-heure environ.

Un éléphant dans un train

Un cirque a voulu y mettre un éléphant pour faire parler de lui, mais le pachyderme a préféré sauter dans la rivière plutôt que rester dans le train ! Il faut dire qu’à l’époque les cirques ambulants se déplaçaient par les rails avec les animaux et le personnel. Si vous souhaitez un petit aperçu de la vie d’un cirque au début du XXème siècle, le livre De l’eau pour les éléphants de Sara Gruen est un petit bijou !

Si, au début du projet, la ligne suspendue devait rejoindre Berlin situé à 500 kilomètres de là. Finalement elle se limitera à 13 kilomètres pour une vitesse de 60 km/h. A la fin des 13 kilomètres, il doit faire demi-tour, la ligne étant à sens unique… Le coût des travaux aurait probablement été trop important pour une ligne suspendue sur 500 km.

Aujourd’hui il continue de « voler » tous les jours et est emprunté par 70 000 personnes chaque semaine… Que ce soit pour se promener ou pour travailler, les utilisateurs se retrouvent suspendus à 12 mètres au-dessus de la rivière.

Il a quand même vécu deux guerres et des milliers de kilomètres et il vole toujours… Il se dit dans les coursives que le Wuppertaler Schwebebahn survivra encore des siècles… Le train est bien parti pour durer en tout cas !