Analog Motion : les vélos électriques AMX se déclinent en deux modèles « Limited Edition »

Les vélos électriques sont de plus en plus prisés. Ces moyens de transport ont l’avantage d’être pratiques et non-polluants. Toutefois, ils ne sont pas toujours à la portée de toutes les bourses. En effet, pour s’offrir un VAE de bonne qualité, il faut compter plusieurs centaines d’euros. Heureusement, les amateurs de vélos électriques peuvent désormais se tourner vers des alternatives moins chères et tout aussi performantes. La start-up britannique Analog Motion à déjà su se démarquer dans ce domaine.

En effet, le constructeur s’est fait connaître il y a quelques années en lançant une campagne de crowdfunding pour financer la création de son premier vélo urbain électrique AM1. Voyant le succès rencontré par ce modèle, la start-up refait parler d’elle avec deux nouvelles versions améliorées de la gamme AMX.

La performance est au rendez-vous

Les « nouveaux modèles » de la gamme AMX ne laisseront pas les amateurs de vélos électriques insensibles. Ces e-bikes sont présentés comme des appareils « haute performance » conçus « pour se déplacer dans les conditions uniques de vos villes. » Analog Motion promet aux acquéreurs de ces vélos « un mouvement sans effort. »

La gamme AMX comprend deux versions à savoir le Classic LE et le Step LE. Ces modèles sont équipés d’un moteur compact de 250 W placé discrètement sur la roue arrière. Les AMX Classic LE et Step LE possèdent une batterie amovible de 36 V offrant une autonomie théorique de 44 km.

La batterie reste relativement légère (1kg) et n’encombrera en rien le cycliste. « Elle a la même taille qu’une bouteille d’eau et est assez petite pour tenir dans un petit sac ou même dans une grande poche de veste », lit-on sur le site du fabricant, un peu comme le kit d’électrification G-Boost que nous vous avons présenté il y a quelques mois… Pour une charge complète, il faudra compter environ 3 heures.

Des vélos conçus pour toutes les bourses

Ces deux modèles se différencient au niveau de leur poids. L’AMX Classic LE pèse 15,9 kg. L’AMX Step LE, quant à lui, a un poids de 16,3 kg. Ces vélos sont tous les deux équipés de pneus Schwable Big Apple qui « permettent de rouler sur des terrains accidentés. »

Ils se dotent d’un système de freinage électronique et de cellules Panasonic de haute qualité. L’AMX Classic LE est livré avec une selle de sport légère noire. Tandis que l’AMX s’accompagne d’une selle à ressort marron rétro, très tendance en ce moment… Ces vélos électriques existent en bleu foncé et en blanc perle. Pour acquérir l’un de ces deux modèles, il faudra compter 1 595 euros.