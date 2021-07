Bonfire : une moto de ville électrique vintage accessible à tous

La start-up de cyclomoteur électrique Black Tea Motorbikes, en Allemagne, vient de dévoiler sa première moto homologuée pour la rue : la « bonfire ». Cette moto électrique, d’inspiration vintage, se présente comme une moto strictement tout-terrain. Le fondateur de la start-up, Viktor Sommer, a indiqué que ce cyclomoteur électrique devrait être commercialisé à partir d’avril 2022.

Cette moto électrique est assemblée et expédiée depuis le siège de la société à Munich. La société déclare également que le Black Tea Bonfire est composé de nombreuses pièces standard; cela permet à l’entreprise de minimiser les coûts et le temps de développement et, par conséquent, de proposer un véhicule à la fois attrayant, amusant et abordable.

Caractéristiques du Black Tea Bonfire

Concernant ses caractéristiques, le Black Tea Bonfire a une vitesse normale de 40 mph en mode “normal” et 45 mph de vitesse “maximal”. Il est alimenté par un moteur de moyeu PSM monté sur la roue arrière, une puissance de sortie nominale de 4 chevaux et une puissance maximale de 7 chevaux.

Le Black Tea Bonfire revendique une autonomie de 55 kilomètres en une seule charge. Il peut se recharger via un chargeur externe qui fonctionne avec une prise domestique standard de 110 V ou 220 V. Il passe de 0 à 80% de charge en trois heures et les 100% de charge sont atteintes en quatre heures.

Les roues du Black Tea Bonfire sont dotées de jantes en aluminium à rayons de 18 pouces, enveloppées de caoutchouc Heidenau K41. La suspension avant est composée d’une fourche hydraulique avec des tubes de 31 mm à l’avant et 200 mm de débattement. Quant à l’arrière, elle est constituée de deux amortisseurs réglables de 335 mm avec un débattement de 80 mm. Le motocycle est également doté d’un freinage à disque avec des étriers à deux pistons et des rotors de 220 mm.

L’entreprise affirme que le Bonfire est conçu pour aller à l’école ou au travail et pour tout trajet où vous pourriez rester au même endroit pendant plusieurs heures. Le poids réduit du Bonfire et sa transmission électrique facile à utiliser la rende simple et agréable à manœuvrer pour tout utilisateur, même les moins expérimentés. Ses caractéristiques silencieuses rendent ainsi ce vélo idéal pour l’exploration, et respectueux de l’environnement.

Une moto de ville électrique à 4 000 euros

Son cadre, ses roues et ses lumières ont été soigneusement sélectionnés et assemblés pour créer un motocycle électrique qui offre une expérience optimale à son utilisateur tout en conservant son charme vintage. Viktor Sommer affirme que « ces motos sont conçues pour responsabiliser le pilote, c’est pourquoi ils sont aussi simples que possible ».

La start-up prévoit déjà d’améliorer les performances de ses futurs produits en se penchant sur deux systèmes innovants de batterie: Le premier système utilise une transmission à double batterie; ainsi, deux batteries sont utilisées simultanément pour améliorer l’accélération et la vitesse de pointe grâce à une transmission haute tension qui offre assure à la fois la commodité et la sécurité des batteries basse tension.

La seconde option est un système de batterie uniforme où tous les modèles électriques sont alimentés par la même batterie. Les motos les plus récentes pourront alors être utilisées par des batteries plus anciennes et vice versa, garantissant que les utilisateurs puissent toujours bénéficier des dernières avancées technologiques. Finalement, en ce qui concerne le prix du Bonfire, ce motocycle est proposé à un prix de 3 999 euros. Le site Web de Black Tea indique que le délai de livraison est de cinq mois.