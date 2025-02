L’équipementier allemand a publié un nouveau communiqué dans lequel il annonce avoir testé avec succès une technologie qui élimine le lien mécanique entre la pédale de frein et le système de freinage. Au cours du test, l’équipe de développement de Bosch aura parcouru plus de 3 000 km, traversant plusieurs zones climatiques avant d’atteindre le cercle polaire arctique. Ce périple sans précédent, qui a duré six jours, a été effectué à bord d’un Nissan Ariya modifié, un SUV entièrement électrique dont le système de freinage original a été remplacé par la technologie Brake-by-wire.

Un frein hydraulique électrique

Contrairement aux systèmes de freinage conventionnels, la nouvelle technologie de Bosch, également connue sous le nom de frein hydraulique électrique, utilise des actionneurs télécommandés à la place du combo cylindre-étrier. Concrètement, la commande de freinage du conducteur est transmise vers les roues sous forme de signal électrique. Les actionneurs engagent ensuite les plaquettes de frein contre le disque de frein. Bien sûr, cette technologie innovante offre de nombreux avantages. D’après Bosch, elle est plus facile à déployer. Il y a très peu de différences entre la version destinée aux véhicules à conduite à droite et celle conçue pour les voitures à conduite à gauche, ce qui devrait faciliter la fabrication.

Réduit l’encombrement et le poids

Cette flexibilité est également censée permettre aux designers d’imaginer de nouveaux concepts de pédales de frein. Par exemple, les voitures pourraient avoir une pédale de frein avec beaucoup moins de débattement, libérant ainsi de l’espace. Bosch fait justement de cette réduction de l’encombrement l’un des principaux arguments en faveur de Brake-by-wire. Qui plus est, cette technologie contribuerait à la réduction du poids des véhicules en éliminant le besoin de tuyaux, de réservoirs, de cylindres de freinage, etc. Compte tenu de ces nombreux atouts, la société estime que son invention convient très bien aux véhicules électriques dont le poids est un facteur qui a un impact non négligeable sur l’autonomie.

Bientôt en production

Par ailleurs, le système Brake-by-wire assurerait un freinage précis, sûr et doux grâce à la mise en œuvre de deux actionneurs de frein hydrauliques indépendants. Le premier est un actionneur électrique, alors que le second est un actionneur ESP. En cas de défaillance du système de freinage, les deux peuvent ralentir indépendamment le véhicule. L'autre avantage de cette conception est qu'elle élimine les redondances mécaniques indispensables aux systèmes de freinage assistés classiques. Bosch prévoit de déployer cette technologie révolutionnaire sur près de 5,5 millions de véhicules d'ici à 2030. Le nouveau système devrait entrer en production au quatrième trimestre 2025. Plus d'infos : bosch-mobility.com.