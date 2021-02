CAKE dévoile une moto électrique solaire et silencieuse destinée à la lutte contre le braconnage en Afrique !

Quand un constructeur suédois s’inquiète du braconnage des animaux de la savane, cela donne une conception de moto électrique tout à fait étonnante. CAKE, le constructeur proposait en 2018 une première moto électrique sur mesure : Ösa ! Son point fort se trouvait dans la personnalisation en fonction des besoins de ses utilisateurs.

Forts de cette expérience et afin de lutter proprement contre le braconnage dans les forêts africaines, Cake présente une nouvelle déclinaison : la KALK AP. Une moto tout-terrain à énergie solaire, qui protège les animaux, l’environnement mais pas les braconniers ! Présentation.

La KALK AP est un véhicule à mi-chemin entre la moto et le vélo électrique alimentée par énergie solaire. Un groupe motopropulseur à énergie propre lui permet de réduire le bruit pour ne pas déranger les animaux. Qui plus est, le silence du véhicule permet aussi d’appréhender les braconniers en les surprenant dans leur barbarie !

Un vélo autonome et conçu pour les pistes

Par sa conception, cette moto électrique ne nécessite pas de raccordement au réseau électrique, elle est autonome. Pour lui assurer une solidité à toute épreuve sur les pistes du bush africain, les éléments métalliques sont tous scellés entre eux. Cela lui évite également les dommages causés par la poussière.

Pour pouvoir fonctionner malgré les pistes boueuses, la moto dispose de roues plus petites et de pneus plus larges pour une meilleure portance. Tout comme les garde-boues qui ont été pensés pour limiter les projections.

Le Kalk AP nécessite un couple à basse vitesse plus fiable que la vitesse en elle-même. C’est pourquoi tout a été misé sur cette option. Tout comme sur l’éclairage qu’il nécessite : une pince amovible de 2100 lumens pour un éclairage puissant… Les braconniers agissent souvent de nuit !

Une collaboration internationale

La moto Kalk AP est le fruit d’une collaboration entre le CAKE, le Southern African Wildlife College (SAWC) et le géant des solutions d’énergie solaire Goal Zero. Et on adore l’idée d’une moto spécialement conçue par des suédois pour lutter contre le braconnage à l’autre bout du monde !