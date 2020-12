Canoo MPDV : une van électrique futuriste à moins de 35000 dollars

Avant de découvrir ce que nous propose ce nouveau produit de Canoo, il convient de rappeler que cette jeune pousse américaine est issue de Faraday Future. Lancée en 2017 par un ancien directeur financier de BMW et un ancien responsable des véhicules électriques de la marque allemande, elle n’en est pas à ses débuts dans les véhicules zéro émission.

En effet, Canoo a dévoilé précédemment un modèle 100% électrique que ses dirigeants considèrent comme une révolution du SUV en raison de son design original et de son habitacle particulièrement spacieux. Avec le MPDV, le constructeur adopte la même approche, mais cette fois avec une van électrique qui mise sur un rapport qualité-prix défiant la concurrence.

Basé sur une plateforme propriétaire

D’après Electrek.co, le Canoo MPDV repose sur une plateforme électrique propriétaire et sera décliné en au moins deux versions. Comme le véhicule de tourisme que la jeune entreprise californienne est censée lancer sur le marché américain l’année prochaine, cette van électrique possède un design hors pair.

Au-delà de son apparence futuriste, ce qui nous intrigue aussi, c’est son positionnement tarifaire très agressif. Canoo a annoncé un prix de départ de 33 000 dollars, soit bien moins inférieur à celui d’une Tesla. La start-up promet aussi un retour sur investissement en sept ans.

Plusieurs versions au programme

Le MPDV devrait être disponible en série limitée dès 2022. Canoo prévoit une commercialisation auprès du grand public pour 2023. Comme indiqué plus haut, cette van électrique sera déclinée en plusieurs versions. À commencer par le MPDV1 qui mesure 4,38 x 1,95 x 1,88 m. La charge utile varie en fonction de la capacité de la batterie, mais elle se situe entre 700 kg et 900 kg. La capacité de l’accumulateur, elle, oscille entre 40 kWh et 80 kWh. Pour l’autonomie, Canoo promet une endurance maximale de 370 km (EPA) et de 488 km en cycle WLTP.

le Canoo MPDV2

De son côté, le Canoo MPDV2 est plus spacieux avec ses dimensions de 5,21 x 2,19 x 2,5 mètres. La charge utile est de 600 kg pour la version équipée d’une batterie de 80 kWh, contre 700 kg pour celle alimentée par une batterie de 60 kWh et 800 kg pour la variante la moins autonome, celle-ci étant équipée d’une batterie de 40 kWh. L’autonomie varie entre 177 km et 402 km en cycle WLTP (en fonction de la capacité de la batterie). À noter que Canoo prévoit de lancer une troisième variante. En attendant l’annonce des caractéristiques de cette dernière, sachez que l’entreprise a teasé lors de l’annonce des MPDV1 et MPDV2 une camionnette électrique et une berline.