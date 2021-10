Hotomobil : Freedom, un camping-car atypique qui repose sur le châssis d’un Volkswagen Transporter T6

Pour vos prochaines vacances, vous opterez peut-être pour une petite virée en camping-car. Depuis le confinement, les séjours en camping-car se sont multipliés et de nombreux français optent désormais pour cette solution qui leur permet de visiter de jolies régions tout en gardant une intimité particulière.

Les fabricants de camping-car l’ont bien compris, et ils sont de plus en plus nombreux à proposer des modèles accessibles offrant, malgré tout, le confort dont les vacanciers ont besoin. C’est le cas du Freedom Hotomobil, qui se veut atypique et qui repose sur le châssis d’un Volkswagen Transporter T6 Double Cabine. Présentation.

Un camping-car à mi-chemin entre le van et le capucine

Le fabricant turque Hotomobil vient de présenter un modèle de camping-car atypique à mi-chemin entre un camping-car à Capucine et un Van aménagé. Les fabricants turcs ne sont pas légion dans le monde du camping-car, nous sommes plutôt habitués à rencontrer des constructeurs Allemands, Italiens ou Français. Mais, il faut dire que cette fois-ci, le Freedom d’automobile offre une véritable place assise et un habitacle plutôt confortable.

Pour rappel, un camping-car à capucine se distingue par sa hauteur et son avancée située au-dessus de la cabine, qui sert souvent d’espace de couchage. Ces modèles se destinent en général à un usage familial, tandis que le Van offre plutôt un espace réduit.

Le Freedom Hotomobil en détail

Le camping-car Freedom Hotomobil est donc sur le châssis d’un Volkswagen Transporter T6 Double Cabine. Propulsé par un moteur 2.0 litres TDI de 150 chevaux, il propose le véritable habitacle du Transporter. Ainsi, il peut accueillir jusqu’à 6 personnes assises et conserve ses 4 portes à l’avant. A l’arrière, on trouve une sorte de remorque originale qui accueille la partie camping. Avec une longueur de 6.30 m, une largeur de 2.05 m seulement et une hauteur de 2.70m, il dénote des monstres de la route que nous avons l’habitude de vous présenter.

Et à l’intérieur, c’est comment ?

Si l’extérieur montre un look assez atypique, il en est de même avec l’intérieur encore jamais vu ailleurs. En entrant, on découvre un grand salon, disposant d’une banquette en U, le tout s’organisant autour d’une table centrale. La banquette se transforme en un espace de couchage de 120 x 193 cm, et une échelle placée au-dessus de la cabine laisse accéder à un autre lit de 144 x194 cm.

Côté cuisine, on retrouve une gazinière à 2 foyers un petit réfrigérateur de 90 litres, ansi que de nombreux rangements, sans oublier un petit évier qui permet d’avoir de l’eau à portée de main. D’ailleurs, le camping-car propose un réservoir de 150 litres pour les eaux propres et un autre réservoir de 88 litres qui permettra d’évacuer les eaux usées. Pour le chauffage, les occupants disposeront de deux options : une version gaz et une version diesel.

Le prix de base du camping-car Hotomobil Freedom est fixé à 69 000€, mais nous ne connaissons pas ses disponibilités dans les autres pays. La Turquie, ce n’est pas si loin que cela, et le prix vaut peut-être le déplacement ?