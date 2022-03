Kalachnikov CV-1 : la voiture électrique Russe qui voulait concurrencer Tesla a été produite à… 1 exemplaire !

Quelle image avons-nous de la Russie en matière de construction automobile ? Une question à laquelle une réponse revient toujours : la marque LADA et éventuellement la marque GAZ pour les plus au courant… Il est assez rare que l’on vante les qualités d’une Lada sauf pour son prix et sa robustesse. La Russie et avant, l’URSS, n’a jamais été un grand constructeur automobile. En revanche, la Russie sait fabriquer des armes et notamment la tristement célèbre Kalachnikov AK 47 ! Cette arme de guerre automatique est l’une des armes les plus utilisées dans les conflits, mais également pour des actions terroristes. Ce que l’on sait peut-être moins, c’est que la marque Kalachnikov a, un jour, tenté de fabriquer des voitures… Ou plutôt une seule voiture ! On vous explique tout !

Kalachnikov a tenté une Tesla russe ?

L’AK-47 (en russe : Автомат Калашникова, « Avtomat Kalachnikova » modèle 1947) est un fusil d’assaut conçu par l’ingénieur soviétique Mikhaïl Kalachnikov. En 1947 donc, c’est une nouvelle invention mais l’entreprise ne se limite pas à construire uniquement des fusils d’assaut. Elle fabrique aussi des robots militaires, des fusils automatiques simples et tout ce qui peut être utile à l’armée Russe. A côté des chaînes de montage des matériels de guerre, se trouve une autre chaîne de montage… Cette seconde chaîne de montage est sensée fabriquer des automobiles de la gamme Mosvitch qui signifie « natif de Moscou » en Russe. Dès la fin des années 20, Kalachnikov commence donc à construire des voitures.

Mais c’est quoi la Mosvitch exactement ?

Selon certains spécialistes, la “Moskvitch de Kalachnikov était une misérable voiture construite pour des routes horribles”. Ce qui ne l’a pas empêchée de devenir populaire après la seconde guerre mondiale. Le modèle Moskvitch 408 était si robuste et grossier, qu’il résistait à toutes les routes, même si celles-ci étaient quasiment impraticables… On comprend mieux pourquoi lorsque l’on sait que les suspensions et le châssis étaient ceux d’un camion. Elles avaient toutes un moteur à l’arrière, étaient montées sur des essieux forts résistants et des ressorts à lame. La 408 moscovite s’est même offert le luxe d’être exportée vers certains pays « du bloc de l’Est » … Aux normes russes, elle a permis à de « nouveaux riches » de s’offrir une voiture !

Un fiasco finalement cette 408 !

Lors de la chute de la dislocation de l’URSS en 1991, les finances de Kalachnikov sont au plus bas, et l’entreprise cesse la production des 408… Tout est abandonné sur place, les morceaux de voitures en construction, les bâtiments, les bureaux mais tout reste intact. Ce qui veut dire que la production de Moskvich pourrait être relancée à tout moment ! En 2017, la famille Kalachnikov pensait pouvoir relancer la production automobile. Et ils avaient une ambition : créer une berline entièrement électriques selon les normes Tesla, la voiture électrique russe s’appellerait la Kalachnikov CV-1. Et il suffisait apparemment de remplacer la pompe quatre cylindres par un moteur électrique de 90 kWh. La voiture électrique Russe aurait eu une autonomie de 354 kilomètres !

Un outil de propagande la CV-1 ?

Et ils ont bien fabriqué un modèle de la CV-1 pour le Forum militaire international de l’armée 2018 à Kubinka, en Russie. Et voici ce que disait le gouvernement Russe à cette époque, par la voix de Vladimir Poutine, déjà président “Le CV-1 nous permettrait de nous tenir dans les rangs des producteurs mondiaux de voitures électriques tels que Tesla”. Depuis lors, silence radio ! Apparemment une seule voiture aurait donc été construite pour ce forum militaire… De nombreux spécialistes de la Russie ont pensé que c’était là un outil de propagande utilisé par le gouvernement. Mais qu’il n’y avait rien de concret derrière ! Une voiture électrique russe, ce n’est donc pas forcément pour demain ! En même temps rouler à bord d’une Kalachnikov, cela pourrait sembler bizarre non ?