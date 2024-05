Éli Zero dévoile une petite voiture électrique à deux places et à moins de 11 200 €

Si votre quotidien est rythmé de petits trajets, vous utilisez peut-être un vélo électrique, ou une Citroën Ami, la micro-voiture électrique, adorée de la jeunesse dorée. 2024 verra l’arrivée d’une concurrente, mais que l’Ami se rassure, ce sera aux États-Unis, elle ne viendra donc pas lui faire de l’ombre. Son nom ? L’Eli Zero conçue par la start-up Eli Electric Vehicles basée à Los Angeles. Avec un prix de départ à 11 135 €, elle est déjà en précommande et pourrait être le « carton » de l’année outre-Atlantique ! Concurrente de l’adorable Microlino, que Nathalie vous avait présentée dans cet article, l’Eli Zero espère bien avoir le même succès qu’en Europe. Découverte.

Déjà en circulation en Polynésie Française

« L’agilité d’une moto avec la douceur et la stabilité d’une voiture, facilitant ainsi la mobilité et les problèmes de stationnement par tous les temps ». Ces mots sont ceux d’Eli Electric Vehicles pour présenter son petit bijou qui a apparemment déjà conquis la Polynésie Française, où elle est déjà en circulation. Elle est proposée en deux variantes de modèle : une version micro-EV standard et une version Plus avec quelques extras originaux. Avec des dimensions de 2 250 x 1 379 x 1 635 mm, et son rayon de braquage relativement serré de 7 m, se garer en centre-ville devrait être un jeu d’enfant.

Une voiturette à deux places

L’Eli Zero se dote d’un moteur électrique à propulsion arrière de 6 kW qui propose deux modes de conduite. Quant à la vitesse, sa petite taille lui permet tout de même d’atteindre l’honorable vitesse de 40 km/h. La petite voiture électrique s’équipe soit d’une batterie LFP de 8 kWh pour une autonomie allant jusqu’à 95 km par charge, soit d’une batterie de 12 kWh pour une autonomie allant jusqu’à 125 km. Vous allez allègrement pouvoir réaliser vos trajets quotidiens, en évitant, bien entendu, les autoroutes ! « Le système de freinage et de récupération d’énergie, également connu sous le nom de freinage régénératif, ainsi que le mode Eco permettent d’atteindre environ 10 % de la consommation d’énergie d’une voiture conventionnelle et deux fois plus efficace qu’une voiture électrique ordinaire ». Une autre déclaration de l’entreprise, qui présente sa petite voiture comme révolutionnaire ! Et, en plus, elle peut accueillir deux personnes côte à côte, installées sur des sièges en cuir végétalien, ou en tissus. Elle se dote de plus d’un toit ouvrant inclinable, de portes vitrées, d’un démarrage sans clé et d’un système de climatisation. Enfin, elle s’équipe d’une caméra de recul pour se garer en toute sécurité !

Que faut-il savoir de plus ?

Le véhicule est équipé d’une suspension avant à jambes de force MacPherson ainsi que d’une barre anti-roulis. Il est monté sur des jantes en alliage d’aluminium avec des pneus de 165/65 de 13 pouces et est équipé de freins à disque hydrauliques assistés. Bien que l’ABS ne soit pas inclus dans la version standard du véhicule, il est disponible en option dans le pack Plus. Ce pack propose aussi une direction assistée, une configuration de porte à fermeture en douceur, des feux de position à LED, ainsi que des phares à double faisceau standard.

De plus, les conducteurs bénéficieront de haut-parleurs et d’une connectivité Bluetooth. Il est par ailleurs possible d’inclure en option un écran d’info divertissement Sony de 10,1 pouces compatible avec Apple CarPlay et Android Auto. Concernant l’espace de chargement, le véhicule propose un volume de coffre de 160 litres, de quoi aussi, faire vos courses pour la semaine ! Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site officiel : Eli.world. Alors, elle vous plaît cette petite voiture ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .