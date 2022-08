Microlino : la mignonne et nouvelle “Isetta électrique” va enfin entrer en production

Si vous nous suivez depuis quelques années, vous avez forcément déjà entendu parler de la Microlino, la minuscule voiture italienne, œuvre du constructeur Suisse, Micro Mobilty Systems. La Microlino est une automobile électrique urbaine et compacte qui est homologuée en Europe en tant que quadricycle électrique. La petite voiture suisse s’inspire de l’allemande BMW Isetta (1955) mais en modernise les lignes. Elle dispose comme la BMW d’une porte frontale, d’un coffre à hayon de 300 litres et peut accueillir deux personnes à bord. Micro Mobility Systems annonce l’arrivée imminente et donc, la livraison en Suisse, de la série spéciale Pioneer Microlino… Ils lancent aussi un configurateur en ligne pour les chanceux qui auront réservé l’une des 999 Pioneer Microlino. Découverte !

Le modèle Pioneer Microlino c’est quoi ?

La Microlino L7e de la série Pioneer se dote d’une batterie de 10.5 kWh qui lui confère une autonomie de 177 kilomètres par charge. Elle sera disponible en deux coloris : Torino (aluminium) ou bleu Atlantis. On regrette un peu qu’elle ne soit pas disponible en rouge, elle est tellement craquante dans cette couleur, mais ce n’est qu’une question de goût ! Côté moteur, il faudra compter sur une puissance de 12.5 kW qui permettra tout de même une vitesse de pointe de 90 km/h. Au niveau des équipements en série, elle disposera d’un toit ouvrant, de haut-parleurs Bluetooth intégrés et d’une trottinette électrique cachée dans le coffre de la Microlino Pioneer dont chaque modèle sera numéroté.

Quelques détails supplémentaires…

La Microlino est une structure monocoque qui améliore la sécurité et le comportement de conduite. Les autres véhicules qui courent dans la même catégorie disposent généralement d’un châssis tubulaire, moins robuste. La Microlino possède des « gènes de voitures de sport » avec son corps en aluminium ultra léger, une porte en acier renforcée et une suspension sur chacune des quatre roues. La série limitée Pioneer Microlino sera produite à 999 exemplaires, en hommage à l’année de création de Micro Mobillty Systems (1999). D’autres modèles devraient suivre cett première série; ils seront disponibles avec des packs de batteries de 6, 10,5 ou 14 kWh et les prix débuteront à partir de 12 500 € HT. Trois nouvelles éditions devraient également voir le jour en 2023 : la Dolce, la Competizione et le modèle Urban. Nous avons hâte de les découvrir.

La Microlino Pioneer disponible en France ?

Le co-fondateur de Micro Mobility Systems annonce la couleur : “La demande que nous constatons est énorme et nous envisageons d’augmenter encore notre capacité à l’avenir. Pour cette année, nous nous concentrons sur la qualité, pas sur la quantité.” Autant vous dire que les premières ventes seront réservées à la Suisse dès cet été. Puis viendront l’Allemagne et l’Italie à la fin de l’année 2022, et le reste de l’Europe dont la France pour 2023. Le prix de la série Pioneer Microlino a été fixé à 14 990 CHF – soit environ 18 500 €. Si vous voulez un « meilleur mode de vie urbain » comme l’annonce le slogan de la marque, rendez-vous sur leur site. Et si vous ne pouvez pas attendre 2023, nous vous rappelons que la Suisse est frontalière de la France… On l’adore cette Microlino, pas vous ?