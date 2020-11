Klein Vision : l’impressionnante voiture volante AirCar réussit son baptême de l’air

À l’heure actuelle, la plupart des constructeurs automobiles se ruent vers la création de voitures électriques. Le constructeur Klein Vision, quant à lui, a décidé de tirer son épingle du jeu en dévoilant une voiture volante. Après 18 mois de travail, la firme slovaque a levé le voile sur son premier prototype opérationnel baptisé AirCar. Il faut savoir que Klein Vision n’en est pas à son premier coup d’essai. En 2017, le constructeur slovaque avait déjà présenté une voiture volante du nom d’AeroMobil.

Vous n’aurez rien à craindre

On a de plus en plus l’impression de vivre dans un film de science-fiction. Qui aurait cru qu’un jour les voitures volantes deviendraient une réalité. Pourtant, c’est désormais le cas grâce à Stephan Klein, le patron de Klein Vision.

Le constructeur slovaque a publié une vidéo sur YouTube pour montrer le fonctionnement de ce véhicule volant. Klein Vision y explique que cette voiture peut passer au mode avion en moins de trois minutes. Sur les images de cette vidéo, on peut voir qu’AirCar a passé avec succès son baptême de l’air. Les tests de ce véhicule ont été réalisés sur l’aérodrome de Piestany, en Slovaquie.

Une voiture au design unique en son genre

Klein Vision a décidé de faire les choses différemment durant la conception de l’AirCar. Pour rappel, l’AeroMobil était doté de deux ailes qui se repliaient le long de la carrosserie pour passer facilement du mode avion au mode automobile.

L’AirCar, quant à elle, est équipée de quatre roues, de deux ailes rétractables et d’un aileron placé à l’arrière. Pour voler, le véhicule s’appuiera surtout sur ses deux ailes. Ce dispositif a déjà permis à l’AirCar de voler deux fois dans les airs à environ 450 mètres d’altitude.

Crédit photo : Klein Vision

Pour ce qui est de ses caractéristiques techniques, on évoquera notamment sa puissance de 140 CV et son moteur BMW de 1,6 litre. D’après Klein Vision, ce véhicule peut atteindre une vitesse de 200 km/h et aurait une autonomie de 1 000 km. Sa consommation en vol avoisinerait les 18 litres par heure.

Klein Vision a indiqué que cette voiture volante peut être utilisée à titre privé. Néanmoins, la société n’écarte pas la possibilité d’en faire des taxis. Pour le moment, aucun prix de vente n’a été annoncé par le constructeur slovaque. Les sources estiment que le prix de l’AirCar pourrait être compris entre 1,2 et 1,5 million d’euros. À en croire les observateurs, le marché des voitures volantes pourrait s’élever à 1,5 trillion de dollars en 2040.