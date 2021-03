Le constructeur chinois SAIC Maxus dévoile un étonnant camping-car de 20m²… avec terrasse, balcon et ascenseur !

Avec le printemps qui arrive et les beaux jours qui reviennent, l’envie de prendre la poudre d’escampette se fait sentir ! Vous avez peut-être déjà goûté aux plaisirs d’une virée en camping-car sur les routes de France… Dans le monde des campings-cars, il y a les Vans, que l’on peut aménager soi-même…

Il y a les énormes camping-cars luxueux qui coûtent le prix de trois villas réunies… Et puis il y a le SAIC Maxus, un camping-car chinois qui vient d’être dévoilé : le Life Home V90. Un camping-car à la pointe de la technologie qui n’est pas disponible en France mais qui vaut vraiment le détour !

Le Life Home V90 par SAIV Maxus à l’étonnante particularité de posséder un étage totalement escamotable. Et c’est en particulier le « Villa Edition » sorti en Octobre 2020 qui va attirer l’attention sur la marque ! En effet, l’étage escamotable se dote d’un petit balcon, parfait pour admirer le paysage, juste au-dessus de la cabine du conducteur.

Le système élévateur se fait grâce à une paire de glissière… Un ascenseur pour camping-car en quelque sorte ! Grâce à ce procédé unique, l’étage de 12.4 m² offre une vue panoramique imprenable…

La partie basse, quant à elle, offre 20 m² d’espace de vie grâce aux doubles extensions latérales. On y trouve un salon en L, une cuisine et les deux pièces sont séparées par un bar. La salle de bain se trouve également au rez-de-chaussée. L’espace couchage se situe, lui à l’étage évidemment !

Mais ce n’est pas tout ! Pour vous rendre à l’étage, plus d’échelle, ni d’escalier, mais un petit ascenseur intérieur qui permet même aux personnes à mobilité réduite d’accéder à la chambre facilement. Ce petit bijou de technologie a, néanmoins, un prix à la hauteur de ses qualités. Selon le constructeur le camping-car serait vendu 2.68 millions de yuans, soit environ 341 000€. Et si vous lisez couramment le chinois ou que vous possédez Deepl, vous aurez plus d’informations sur le site de la marque.