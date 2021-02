Nissan e-NV200 Winter Camper : un splendide concept de camping-car électrique pensé pour les aventuriers

Alors que les mesures sanitaires nous obligent à passer la plupart de notre temps à la maison, il devient de plus en plus nécessaire de se mettre en harmonie avec la nature. Effectivement, cela aide à réduire le stress et l’anxiété. C’est justement dans cette optique que Nissan a imaginé un camping-car spécialement pensé pour l’aventure.

Comme son nom l’indique, le Nissan e-NV200 Winter Camper Concept s’inspire du fourgon électrique du constructeur qui, lui-même, est basé sur le NV200 dont la production a commencé en mai 2009. Dans les faits, le concept réunit les points forts de la variante thermique et du modèle électrique.

Pour le rendre plus adapté aux dures épreuves des randonnées d’hiver, Nissan a ajouté un porte-ski, lequel peut également faire office de porte-vélo. On notera aussi le fait que le garde au sol a été surélevé.

Un véhicule électrique adapté au camping d’hiver

De plus, le Nissan e-NV200 Winter Camper Concept comporte des barres latérales et bénéficie de protections de passage de roues. Ces dernières sont d’ailleurs équipées de pneus tout-terrain. Le véhicule a été imaginé pour être occupé par deux individus le temps d’une escapade. Nissan a ainsi installé sur le toit un système de couchette rabattable pour deux personnes.

Le constructeur de l’alliance Renault – Nissan – Mitsubishi a également ajouté à l’intérieur un bloc cuisine équipé d’un évier et d’un réchaud électrique. L’e-NV200 Winter Camper Concept comporte en outre un mini frigo. L’énergie nécessaire au fonctionnement de ces équipements est fournie par des panneaux solaires associés à une batterie. Le système produit un courant électrique de 220V.

Un concept qui fait rêver

Et pour des nuits d’hiver bien éclairées, deux feux LED de 5400 Lumens chacun sont fixés sur une barre en acier inoxydable à l’avant du véhicule. Il va sans dire que l’e-NV200 Winter Camper Concept est quelque chose qui intéressera pas mal de personnes. Aucune information n’a cependant été fournie au sujet des performances, notamment l’autonomie et la puissance du moteur.

Peu d’information sur une éventuelle sortie

On ne sait pas ainsi si le concept est plus puissant que l’e-NV200 classique. Quoi qu’il en soit, nous vous conseillons de ne pas trop vous emballer étant donné que rien ne garantit que l’e-NV200 entrera un jour en production.