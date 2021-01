Nissan transforme son van e-NV200 en camping-car électrique pour les sports d’hiver !

En 2018, Nissan sortait son fourgon électrique le E-NV200. Malgré des avantages considérables, il a apparemment du mal à convaincre les professionnels, cible de ce fourgon. Les équipes de Nissan ont donc planché sur l’E-NV200 pour en faire un modèle camping-car !

Alors que les ventes de camping-cars explosent depuis le premier confinement de mars, la marque japonaise, se lance dans une version repensée de son fourgon. Son nom, le Nissan E-NV200 Winter Camper ! Vous l’aurez compris, ce camping-car n’est pas destiné à écumer les plages du littoral ! Mais plutôt les paysages enneigés de nos montagnes.

Nissan transforme son fourgon en camping-car

Nissan est donc parti de son fourgon originel pour le transformer en camping-car. Pour ce faire, ils ont ajouté des accessoires indispensables pour un séjour hivernal : Porte-ski ou porte-vélo, protection de roues et barres latérales. Le fourgon chausse désormais des pneus tout-terrain et ses roues ont été réhaussées.

La partie couchage se trouve évidemment dans le toit qui se rétracte pour rouler et offre une couchette pour deux personnes. Dans la kitchenette, on trouve un évier, un réchaud électrique et un frigo. Même s’il fonctionne sur secteur 220V, il est capable d’être autonome pendant le voyage grâce aux panneaux solaires qui viennent alimenter une batterie embarquée… Idéal pour prendre un café ou déjeuner pendant une pause.

Une autonomie limitée

Quant à l’autonomie, elle reste la même que sur le Nissan d’origine soit environ 280 km et un temps de recharge de 21 h pour une batterie complète sur prise domestique. Il faut compter la nuit sur une borne de recharge pour repartir pour 280 km. Mais le but du camping-car n’est-il pas de prendre le temps de découvrir les paysages ?

Parce qu’il est pensé pour des séjours plutôt hivernaux, il dispose d’un pare-buffle et de deux projecteurs ultrapuissants. Les routes de montagne offrent parfois peu de visibilité, les projecteurs éclairent presque comme en plein jour ! Reste à savoir si le mode camping-car en hiver saura conquérir son public, mais le Nissan E-NV200 donne quand même envie de s’y essayer…