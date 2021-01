DMC DeLorean : vers un retour en tant que voiture électrique ?

L’iconique DMC DeLorean est-elle sur le point d’être ressuscitée ? Sorti en 1981, ce bolide un peu particulier n’est plus produit depuis près quatre décennies. Grâce à ses différentes qualités, il a toutefois eu un rôle majeur dans la trilogie « Retour vers le futur » de Bob Gale et de Robert Zemeckis. Et bien qu’il s’agisse du seul véhicule sorti de l’usine de l’entreprise fondée par John DeLorean, il a eu ses adeptes.

En fait, la DMC DeLorean est considérée comme l’une des perles rares de l’industrie de l’automobile. Ce qui a le plus constitué sa réputation, c’est le fait qu’elle a réussi à atteindre la production malgré des divergences politiques entre son créateur et les autorités américaines de l’époque, notamment le FBI. Bien entendu, son design a aussi contribué à sa popularité. La DeLorean DMC-12 a séduit de nombreuses personnes par ses portes papillon et sa carrosserie en acier inoxydable brossé.

Une version électrique en préparation ?

Rappelons que les actifs et la marque de commerce de DeLorean Motor Company ont été rachetés par l’entrepreneur britannique Stephen Wynne en 1995. La nouvelle société DeLorean Motor Company n’a aucun lien avec l’entreprise d’origine. Elle fournit cependant de l’assistance aux propriétaires de la DMC-12.

Au début, Wynne et son équipe voulaient faire renaitre le même véhicule en l’équipant de technologies plus modernes, un modèle électrique avait même été exposé au CES de 2012. Pendant des années, DeLorean Motor Company a fait pression sur la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) pour que celle-ci adopte des règles plus favorables pour la production de voitures à faible volume.

Les nouvelles règles sont désormais en vigueur, mais le moteur que DeLorean a prévu d’installer ne répond plus aux exigences des normes d’émissions qui deviendront effectives en 2022. Plus tôt que de concevoir un nouveau moteur thermique, le constructeur prévoit donc de basculer vers l’électrique.

En quête d’investisseurs

L’information a été annoncée par DeLorean Motor Company elle-même dans un communiqué publié sur son blog officiel. « Les véhicules électriques étant de plus en plus répandus, nous envisageons de bâtir un avenir tout-électrique ». « Bien qu’une Cobra ou une Morgan électriques puissent paraître un peu exagérées pour leur marché cible, nous avons constaté qu’une DeLorean électrique, comme celle que nous avions présentée en 2012 au salon de New York, n’est pas une idée excentrique ». Pour l’heure, il s’avère que la société recherche des investisseurs pour soutenir son projet de voitures électriques.

Un prototype présenté au CES 2012 (vidéo)