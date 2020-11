Un designer dévoile un concept moderne de la DeLorean et c’est un sans faute !

Sortie dans les années 80, la DeLorean DMC-12 est une légende qui n’est pas seulement populaire dans la vraie vie, mais aussi dans le monde fictif. Son design avant-gardiste (à son époque) lui a valu une place dans la trilogie « Retour vers le futur » de Robert Zemeckis et Bob Gale.

Le véhicule apparaît aussi dans de nombreux jeux vidéo pour ne citer que Grand Theft Auto: Vice City Stories, Forza Motorsport 4, Burnout Paradise ou encore Payday 2. Bref, la DMC-12 est une véritable icône de la pop-culture. C’est visiblement pourquoi le designer automobile Angel Guerra a pris la peine de la rendre hommage à travers d’un concept qui a été réalisé par ses soins.

Un concept remarquable et futuriste

Guerra n’est pas un novice dans le domaine de la création de rendus 3D d’automobiles. Le designer travaille depuis 2008 en étroite collaboration avec de nombreux fabricants, y compris Rimac. Sans hésitation, il a donc fait un excellent travail et la DMC-12 2020 (le nom qu’il a donné au concept) ressemble à s’y méprendre à une vraie voiture tout droit sortie d’une usine.

En plus de la grande élégance de sa carrosserie, laquelle est en acier brillant, le véhicule possède des courbes subtiles qui confirment son positionnement en tant que voiture électrique de sport. Bien évidemment, lors de la réalisation du concept, Guerra n’a pas oublié de tenir compte des particularités de la DeLorean DMC-12. En dépit de son air très futuriste, la DMC-12 2020 hérite ainsi du design du modèle lancé au début des années 80.

Un concept inspiré de DMC-12

Pour l’anecdote, la DeLorean DMC-12 fêtera bientôt son 40e anniversaire. Le concept a donc aussi été créé pour marquer cet évènement historique. Nous retrouvons les portes « papillon », les roues « turbines » ainsi que les vitres rétrécies. L’avant est devenu plus courbé pour un meilleur aérodynamisme, alors que les feux lumineux et les phares utilisent des ampoules LED. Tout a été pensé pour procurer à la DMC-12 2020 un look singulier et agressif.

D’après Guerra, le modèle qu’il a conçu est plus long et plus large que celui d’origine. Il mesurerait 4,78 m de long et 2,045 m de large et 1,143 m de haut. En ce qui concerne la motorisation, le designer n’a pas fourni suffisamment de détails, mais on sait tout de même que la soi-disant DMC-12 2020 embarque deux moteurs électriques montés à l’arrière. Un système de conduite entièrement autonome serait aussi prévu.

Plus d’infos :

Designer : Ángel Guerra

Site officiel : delorean2021

Page Instagram : weareintime2020