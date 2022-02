La mythique DeLorean DMC-12 renait de ses cendres en version électrique

Lorsque l’on évoque une DeLorean, c’est invariablement le film Retour vers le Futur qui nous revient en mémoire. La célèbre voiture a été rendue populaire par le non moins célèbre Doc joué par Christopher Lloyd. En revanche, il se peut que vous ne l’ayez jamais vue dans la « vraie vie ». Disons que la DeLorean n’a pas vraiment marqué l’histoire de l’automobil,e hormis dans l’incroyable saga de Robert Zemeckis. Dans la réalité, cette voiture aussi appelée DMC-12 n’a été produite que deux années, entre 1981 et 1983, et ce fût d’ailleurs le seul modèle de la marque américaine. Cependant, il semblerait que 2022 sera l’année de la renaissance de la DeLorean… Explications.

Un retour hypothétique ?

Alors que depuis 1983, les équipes de DeLorean continuaient à assurer l’entretien des DMC-12, il n’y avait en parallèle plus aucune nouvelle production. En 2016, DeLorean Motor Company annonçait la sortie de 300 nouveaux exemplaires en 2017… Mais nous n’avons rien vu venir depuis. Cette année, ils remettent le couvert en annonçant un possible retour en 2022. Nous en savons encore très peu sur cette éventualité, mais cela devrait être avec la collaboration de Karma et d’ItalDesign. Renaitra-t-elle de ses cendres ?

Une collaboration à trois entrées

Si le projet de la future DeLorean aboutit, elle devrait être électrique… Gardant sa marque, elle sera néanmoins travaillée par ItalDesign dans le style, et Karma dans la propulsion. En 2021 déjà, ils annonçaient un retour d’une DeLorean électrique. En 2022, c’est une présentation qui s’annonce de façon officielle. D’après les bribes de présentation dévoilées, on remarquera que la DeLorean conservera ses fameuses portes papillon.

DeLorean, c’est le luxe du futur réimaginé. Forte d’un héritage de 40 ans, DeLorean façonne une vision emblématique de notre mobilité future. Avec passion, innovation et technologie, nous avançons avec confiance dans notre voyage vers l’électrification. Nous sommes des preneurs de risques qui défient la perception de ce qu’il est possible d’avancer. L’avenir n’a jamais été promis. Réimaginez aujourd’hui. Inscrivez-vous pour la première de la DeLorean en 2022. DeLorean.com

Ne nous emballons pas, la même image (ou presque) avait été publiée en mars 2021… Cette DeLorean électrique serait-elle un remake de l’Arlésienne ? En tout cas, elle se fait attendre ! Il n’y a plus qu’à patienter encore quelques mois pour connaître le mot de la fin !

En attendant le retour…

Nous ne savons donc pas quand ni comment la DMC-12 fera son grand retour. En attendant, nous vous proposons deux solutions pour la faire revivre:

Le Combi Volkswagen transformé en DeLorean avec sa carrosserie en inox, ses portes papillon, sans oublier la fameuse « machine à remonter le temps » du Dr Emmett Brown. Si vous possédez un vieux combi, avec un peu d’imagination, de temps et l’envie d’un véhicule original, c’est possible !

La DeLorean DMC-12 en Lego qui vous permettra de la construire, puis de l’admirer quand bon vous semblera… L’ancien modèle sorti en 2013 doit d’ailleurs déjà valoir de l’or pour celui qui le possède. Mais il n’est plus disponible malheureusement.

En revanche, il se murmure qu’une DeLorean version 2022 sera disponible en Lego dès le mois d’avril prochain… Le site spécialisé dans les petites briques danoises, Promo Bricks, dévoile en effet que la boîte portera le numéro 10300 et qu’elle devrait coûter 169.99€. Il se pourrait que l’on puisse également construire deux voitures avec une même boîte: celle du début de la saga, puis la version plus futuriste du deuxième volet… Nous avons un peu plus d’espoir dans la sortie de la boîte de Lego que dans la sortie officielle d’une vraie DeLorean, allez savoir pourquoi ?