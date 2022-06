La DeLorean DMC-12 (Alpha 5) dévoilée dans une version 100 % électrique

Plusieurs décennies après son lancement, et surtout son apparition dans la trilogie cinématographique Retour vers le Futur, la DeLorean est sur le point de faire son grand retour. Certes, la DeLorean Motor Company, l’entreprise qui détient actuellement la marque, affirme que la DeLorean n’a jamais quitté le marché, mais force est de reconnaitre qu’elle est presque tombée dans les oubliettes. La chute a commencé avec les déboires financiers et judiciaires subis par John DeLorean, une situation qui a poussé l’industriel américain d’origine roumaine à se séparer de l’entreprise qu’il avait créée. Actuellement, la société est basée à Humble, au Texas. Elle possède aussi des sites supplémentaires en Floride, en Illinois et en Californie.

Un design qui promet d’être impressionnant

Alors que la plupart d’entre nous se demandent si la marque DeLorean est toujours active, la DeLorean Motor Company a récemment fait une publication qui devrait lever les doutes au sujet de son avenir. Concrètement, la firme a publié de nouveaux détails sur l’Alpha 5, sa voiture électrique basée sur la DeLorean originelle. Il s’agit d’un concept-car qui n’aura pas sans aucun doute du mal à séduire les adeptes de voitures au look futuriste. Pour rappel, les premières informations concernant le véhicule sont apparues vers la moitié du premier trimestre 2022. Autant dire qu’il s’agit d’une DeLorean, ce qui ne constitue plus vraiment un secret pour certains internautes.

Une autonomie de plus de 400 km

D’après le directeur marketing de la firme, Troy Beetz, l’Alpha 5 est « une représentation des 40 dernières années de DeLorean ». Doté d’une propulsion électrique, ce modèle offrira plus de 450 km d’autonomie. Le constructeur promet aussi une vitesse de pointe d’environ 250 km/h, sans oublier une accélération qui permettrait d’atteindre le 0 à 100 en moins de trois secondes. Le design hérite bien évidemment de celui de la DMC-12 mise en production à partir de fin des années 70. Pour s’assurer que tout se fasse dans les règles de l’art, la DeLorean Motor Company a fait appel au cabinet Italdesign. Pour rappel, on doit en partie le fameux design de la DeLorean originelle à ce dernier.

Une disponibilité limitée

À noter qu’en plus de ces détails techniques, l’entreprise a publié de nouvelles images de l’Alpha 5. De quoi nous faire saliver face au charme irrésistible du véhicule. Aussi prometteuse soit-elle, cette future voiture électrique du fabricant américain ne sera pas toutefois pour tout le monde. En effet, l’Alpha 5 sera produite à seulement 88 unités. D’ailleurs, la phase de production ne devrait pas débuter avant 2024. Pour ce qui est de son prix, il pourrait avoisiner les 170 000 dollars…