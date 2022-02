Naon Zero-One, un scooter électrique design et puissant

Le Naon Zero-One se veut l’un des modèles de scooters électriques les plus performants du marché. De fabrication allemande, il a tout pour plaire : une grande autonomie, un design futuriste, un faible impact environnemental, etc. Effectivement, Naon a choisi de le doter d’un compartiment permettant d’accueillir deux batteries amovibles de 2,4 kWh; le compartiment en question se trouve sous le plancher. Avec une seule batterie à pleine charge, on peut parcourir facilement 70 km. En ajoutant un deuxième accumulateur, il est possible de doubler cette autonomie, soit jusqu’à 140 km pour les trajets en ville.

Un design époustouflant et deux versions au choix

Naon n’a oublié aucun détail pour rendre le Zero-One original et attrayant. Fruits d’un travail acharné et d’une grande créativité, l’engin se démarque par sa couleur noire et ses traits géométriques qui lui donnent une allure typiquement futuriste. Le constructeur allemand a décliné le produit en deux versions:

La première est spécialement pour les trajets en ville : la L1e. Sa vitesse est limitée à 45 km/h. Ce choix n’est pas anodin, car cela permet aux plus jeunes d’utiliser le scooter — qui au vu de la loi est considéré comme cyclomoteur — et donc de rouler légalement avec le brevet de sécurité routière (BSR).

Quant à l’autre modèle, baptisé L3e, il est plutôt axé vers la performance. Il possède notamment une vitesse de pointe de 100 km/h. Il est toutefois recommandé de ne pas abuser de cet usage, car cela réduit considérablement l’autonomie de la batterie.

Qu’en est-il du prix du Naon Zero-One ?

Cela peut paraitre un peu excessif pour certains, mais il va falloir dépenser 4920 euros pour se procurer la version bridée du Zero-One, batterie non comprise. Le scooter électrique étant vendu sans bloc d’alimentation, il faut donc prévoir un budget supplémentaire de 1000 € pour en avoir — ou éventuellement 25 euros par mois pour la location d’une batterie. Pour la version non bridée, c’est-à-dire la L3e, son prix de vente est de 7000 euros, batterie comprise.

Un faible impact environnemental

C’est l’un des derniers points, et non des moindres, dont nous pouvons parler à propos du Naon Zero-One. L’engin est équipé d’un moteur 100 % électrique, dont la puissance maximale est de 7000 Watts (10.000 watts crête pour la L3e). Le choix de la source d’énergie rime bien avec la volonté de la marque allemande de développer un moyen de transport performant ayant un minimum d’impact sur l’environnement. Bref, malgré le petit bémol qu’est son prix, on peut s’attendre à ce que ce nouveau scooter électrique « made in Germany » se fasse apprécier par les amateurs de deux-roues.