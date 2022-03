Nous pourrons bientôt recharger nos voitures électriques en seulement 9 secondes grâce à la physique quantique

Partout dans le monde, les voitures électriques gagnent progressivement du terrain. Chaque année, depuis l’entrée de constructeurs tels que Tesla sur le marché, leurs ventes se chiffrent à des millions d’unités. Neufs ou d’occasion, les véhicules électriques offrent divers avantages, notamment en termes de coût, de performance, de praticité et de durabilité. Cependant, un inconvénient majeur reste à régler : le temps de charge. Pour remplir le bloc d’alimentation d’une voiture électrique, on doit actuellement dépenser entre 20 et 40 minutes dans les stations dotées de superchargeurs. À domicile, la recharge peut durer jusqu’à 10 heures.

Les scientifiques ont eu recours aux lois de la physique quantique

Les ingénieurs ont travaillé dur pour résoudre le problème. C’est maintenant chose faite, ou du moins presque. En effet, à l’Institut des sciences fondamentales (IBS) en Corée du Sud, des experts ont développé une technique permettant de recharger les batteries en seulement 9 secondes ! La physique quantique demeure un vaste terrain de recherche pour les scientifiques. Ses lois se situent au cœur d’innombrables innovations dans de nombreux domaines. Pour développer leur concept, les spécialistes de l’IBS ont eux aussi eu recours aux principes quantiques connus. D’après leur théorie, il est possible de nourrir simultanément 200 cellules d’une batterie, ce qui permettrait d’obtenir une vitesse de charge 200 fois plus élevée par rapport aux normes de charge les plus rapides actuellement.

Des recherches approfondies sont encore nécessaires

D’après le Dr Dominik Safránek, co-auteur de l’étude, les technologies quantiques n’en sont qu’à leurs balbutiements; il faudra encore du temps et des recherches approfondies avant que leur solution ne puisse être mise à l’épreuve. Néanmoins, la découverte des chercheurs de l’institut sud-coréen représente une belle percée et la suite semble très prometteuse. L’équipe espère que les résultats de leur étude encourageront davantage les investisseurs et les entreprises spécialisées à s’engager financièrement dans le domaine.

“Si elles sont utilisées, les batteries quantiques devraient révolutionner complètement la façon dont nous utilisons l’énergie et nous rapprocher de notre avenir durable.” Dr Dominik Safránek, co-auteur de l’étude

Vers un avenir durable

Avec assurance, le Dr Dominik Safránek avance que les batteries quantiques révolutionneront le monde de l’énergie pour tendre vers un avenir durable. Pour ceux qui sont en retard, selon les estimations, les réserves de combustibles fossiles mondiales seront épuisées au cours de ce siècle. C’est pourquoi de nombreux ingénieurs se lancent dans la recherche de sources d’énergie alternatives. Pour les curieux, les détails de l’étude réalisée par les chercheurs de l’IBS sont disponibles dans un article publié dans la revue Physical Review Letters.