Permis de conduire, Cdiscount lance une formule low-cost dans plusieurs villes françaises

Cdiscount a décidé de rajouter une corde à son arc déjà très fourni : depuis ce mardi 7 juillet, la plateforme de vente en ligne propose en effet une offre de permis de conduire low-cost. Il s’agit d’une grande première pour Cdiscount qui a décidé de faire équipe avec l’auto-école en ligne agréée « Le Permis Libre » pour proposer ce service inédit, directement accessible via son site web.

Au programme : une formation complète au permis de conduire… à partir de 729 euros seulement ! Comme toujours, le site de e-commerce n’hésite pas à casser les prix pour séduire le maximum d’internautes. Les aspirants automobilistes se voient en effet proposer une formule « 35 % moins chère qu’en auto-école », car ils pourront payer les 729 euros en quatre fois.

À ce prix, ils pourront profiter d’un apprentissage du code entièrement en ligne, avec un accès illimité aux cours et aux entraînements pendant toute une année. L’offre donne également droit à des examens blancs et un accompagnement personnalisé pour chaque élève. D’ailleurs pour ceux qui ont des questions, un chat en ligne est mis à leur disposition pour contacter des enseignants agréés.

Enfin, les aspirants automobilistes pourront également profiter de 20 heures de conduite dans une voiture parfaitement sécurisée ainsi que sous la houlette d’un enseignant diplômé. Ils pourront ensuite réserver leur créneau d’examen en ligne. En plus des 729 euros, Cdiscount et Le Permis Libre proposent également un forfait mensuel de 19 euros pour les candidats qui veulent préparer leur examen du code de la route.

Zoom sur l’offre

La formation proposée par Cdiscount et Le Permis Libre est une formule en ligne des plus classiques : l’apprentissage et les révisions du code de la route sont en effet 100 % dématérialisées, tandis que les examens de code de la route se font via une session organisée par un centre d’examen agréé. De même pour les cours et l’examen final de conduite : le créneau se réserve en ligne selon la disponibilité des candidats qui s’organisent ensuite avec les moniteurs sur l’endroit et les horaires. À noter que l’offre de permis de conduire low-cost de Cdiscount n’est pour le moment disponible que dans une dizaine de villes françaises. Il s’agit de Paris, Montpellier, Toulouse, Marseille, Lyon,

Photo d’illustration De NeydtStock / Shutterstock