Pourquoi ce marquage au sol sur les parkings est « révolutionnaire » ?

Lorsque vous arrivez sur le parking d’un supermarché assez ancien, vous vous demandez peut-être comment les architectes l’ont imaginé ! Et, c’est encore pire, dans certains parkings souterrains : votre voiture ne rentre pas ! Deux solutions : soit vous empiétez sur la place voisine, soit vous vous garez, mais ne descendez pas de votre voiture. Une situation ubuesque que nous avons tous vécu un jour ou l’autre ! Dans un reportage récent diffusé sur le JT de 13 h de TF1, le journaliste nous apprend que ce ne sont pas les architectes qui ont fauté, mais que nos voitures se sont élargies. Nous n’aborderons pas le sujet des SUV qui devront payer triple pour stationner à Paris dans quelques mois, cependant le problème de la largeur des voitures tend à se généraliser. En Tasmanie, des architectes ont trouvé une réponse simple à ce problème complexe. On vous explique tout !

Comment le problème a-t-il été résolu en Tasmanie ?

Shane Smith est un internaute qui a fait une drôle de découverte lors d’une virée au Glebe Hill Village, un centre commercial situé près de la ville de Howrah, Tasmanie, en Australie. Sur ce parking géant, qui peut sembler semblable aux autres, une petite différence importante est à noter. En effet, les nouvelles places de stationnement sont soigneusement conçues pour imposer un espace de plus de 60 centimètres entre chaque voiture. Grâce à cette idée ingénieuse, plus de désagréments pour se garer, pour passer avec le caddie. Et, accessoirement, plus de coups de portières découverts en regagnant son véhicule. Certains centres commerciaux, en France, ont déjà opté pour cette solution, et c’est franchement un bonheur de s’y garer !

Des voitures plus larges, vraiment ?

Les ventes de SUV cartonnent partout en France, et il est aisé de s’apercevoir qu’elles sont bien plus larges qu’une berline. Le choix d’un SUV est souvent commode, car ils offrent plus de place à l’intérieur, un coffre plus grand et un confort de conduite que les utilisateurs apprécient. Néanmoins, il n’y a pas que les SUV qui sont larges, tous les modèles de véhicules sont concernés. Prenons l’exemple d’un modèle plutôt petit et largement répandu : la Polo de Volkswagen. Pour la Polo phase 5, le modèle de 2009 mesure 1,68 m de large. Pour le même modèle côté mécanique, mais produit en 2022, la largeur est d’1,75 m. 7 cm seulement, mais cela change tout pour se garer. Quant à la Renault Scénic, de 2008 à 2022, elle s’est élargie 31 cm, passant d’1,81 m à 2,12 m… Vous comprenez mieux pourquoi vous avez le sentiment que les places de parking sont trop petites ?

Pourquoi les voitures ont-elles « gagné » en largeur ?

L’évolution rapide des technologies embarquées et les normes de sécurité renforcées ont conduit à une augmentation des dimensions des voitures ces dernières années. La généralisation des écrans de navigation et des affichages numériques, associée à l’élargissement des commandes de climatisation et de l’accoudoir central, a contribué à une augmentation de la largeur des véhicules de 10 à 15 cm. De plus, les normes de sécurité européennes, en particulier depuis 2010, ont imposé des modifications telles que des rétroviseurs extérieurs plus grands pour améliorer la visibilité des angles morts, accentuant ainsi le phénomène d’élargissement des voitures.

Désormais, lorsque vous entrerez sur un parking, n’imaginez pas que les concepteurs avaient consommé des produits illicites, mais rappelez-vous que votre voiture a gagné des centimètres. Et, effectivement, il y a des endroits, où il est devenu impossible de se garer. C’est ballot quand même quand on a tourné des heures pour trouver une place de stationnement, non ? Avez-vous déjà été confrontés à ce problème de place de parking trop étroite, ou de voitures trop larges ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .