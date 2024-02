Préparez votre voiture pour les vacances d’hiver : 5 conseils essentiels de professionnels

Dans quelques jours à peine, la Zone C lancera le début des vacances scolaires d’hiver 2024. Moins de cinq semaines après les vacances de Noël, ce sera l’occasion de souffler un peu, et pour certains de partir découvrir les joies des sports d’hiver ! Pour vous rendre dans les stations de ski françaises, et peut-être y trouver de la neige, vous emprunterez, pour certains, votre voiture. Et, une voiture, comme un voyage, cela se prépare avant de partir. La mortalité routière a baissé de 3 % en 2023, selon les derniers chiffres du ministère de l’Intérieur. Et, ils doivent baisser encore. Voici trois conseils cruciaux pour préparer votre voiture, pour le voyage, et pour l’hiver en général.

Conseil n° 1 : les pneumatiques

Si vous vivez déjà dans une région où la loi Montagne est en vigueur, vous devriez normalement être équipés de pneus hiver sur votre véhicule. En revanche, si vous devez vous rendre dans ces départements, la loi est la même pour tous, et vous devrez posséder les équipements adaptés : chaînes neiges, chaussettes, ou pneus hiver. Dans l’absolu, une voiture devrait être chaussée de pneus hiver dès que la température passe sous les 7 °C, néanmoins, il n’existe aucune loi qui l’impose. Vous pouvez donc rouler avec des pneus été en hiver, et vice-versa, même si cela est déconseillé. Toujours est-il que les pneus hiver sont adaptés aux routes glissantes, et permettent de rouler en toute sécurité.

Conseil n° 2 : vérifier les niveaux

Ce conseil est valable en été comme en hiver, mais les niveaux de liquide doivent être vérifiés avant chaque « grand voyage ». Cela vous évitera la panne sur l’autoroute, voire la casse de votre moteur. Ainsi, tous les niveaux doivent être passés au crible :

Niveau d’huile, et éventuellement vidange moteur avant le départ.

Liquide de refroidissement pour éviter la surchauffe

Lave-glace résistant à – 20° C pour éviter le gel du pare-brise, et qu’il reste toujours propre.

Liquide de freins, c’est indispensable pour assurer la sécurité.

Avant de procéder à la vérification des niveaux de liquide, assurez-vous que votre voiture soit sur une surface plane, et avec le moteur froid.

Conseil n° 3 : la batterie

La batterie, c’est le « nerf de la guerre » dans une voiture ! Sans elle, pas de démarrage, pas de chauffage, pas d’éclairage ! Et, les batteries, en hiver, elles souffrent beaucoup plus qu’en été, car elles sont plus sollicitées. Vérifiez que votre batterie soit suffisamment puissante pour effectuer un voyage. Une tension située de 12,4 à 12,7 volts signifie que la batterie est à la fois en bon état et correctement chargée. Une tension inférieure à 12,4 volts indique que la batterie est déchargée et nécessite une recharge. Si la tension chute en dessous de 12 volts, cela signifie que la batterie est défectueuse et doit être remplacée. Cette tension se mesure à l’aide d’un voltmètre.

Quels sont les accessoires indispensables en cas de panne en hiver ?

Lorsque vous devez voyager en hiver, et même en ayant suivi nos conseils, il arrive que la panne survienne, ou que les routes soient bloquées à cause des conditions climatiques. Pour pallier toute éventualité, voici les quelques accessoires indispensables à avoir dans votre voiture, outre les équipements obligatoires (triangle, gilet de sécurité).

Couverture de survie

Bouteilles d’eau

Nourriture

Chaînes, ou chaussettes neige

Batterie externe chargée

Lampe torche

